Перевищив довоєнний рівень: індекс українських акцій на Варшавській біржі стрімко зростає

Індекс WIG-Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) продовжує зростати на останніх новинах про просування до переговорів про мир в українсько-російській війні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що після зростання у понеділок на 8,04% з початку дня вівторка від додав ще 6,6% і досяг 592,69 пунктів, перевищивши довоєнний рівень 574,37 пунктів.

Акції українських компаній зростають

Так, згідно з даними WSE, курс акцій Milkiland зріс у вівторок на 13,86%, агрохолдингів "Агротон" та "ІМК" із землями біля фронту - на 9,14% і 7,30%, KSG-Agro - на 4,22%, найбільшого в країні виробника цукру "Астарти" – на 0,91%.

Акції компанії Coal Energy (всі ці папери входять до складу індексу) зі зупиненими через війну шахтами подорожчали найбільше – на 25,09%.

Крім того, на 5,15% зросли в ціні та акції найбільшого українського виробника олії "Кернел", в результаті капіталізація компанії перевищила $2,1 млрд. Останній раз так дорого вона коштувала у 2011 році.

Також курс акцій найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП на Лондонській фондовій біржі з початку дня вівторка підвищився на 0,93%, тоді як акції гірничо-рудної компанії Ferrexpo додали 0,55%.

Чим пояснюють зростання

Подорожчання українських акцій на Варшавській фондовій біржі учасники ринку пояснюють наявністю на ньому більшої кількості приватних інвесторів.

В той же час на ринку єврооблігацій в останні дні зростання українських паперів припинилося, більше того, з 13 лютого вони подешевшали більше ніж на 2%.

Зауважимо, WIG-Ukraine в перший день війни 24 лютого 2024 року провалився з 574,37 пунктів до 361,98 пунктів, а в травні 2024 року опустився нижче 200 пунктів.

Нагадаємо, минулого тижня індекс українських акцій на Варшавській біржі зріс на 11,6%. Індекс WIG-Ukraine 13 лютого відреагував на розпочаті президентом США Дональдом Трампом переговори про завершення українсько-російської війни зростанням.