Превысил довоенный уровень: индекс украинских акций на Варшавской бирже стремительно растет

Индекс WIG-Ukraine украинских акций на Варшавской фондовой бирже (WSE) продолжает расти на последних новостях о продвижении к переговорам о мире в украинско-российской войне.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что после роста в понедельник на 8,04% с начала дня вторника он прибавил еще 6,6% и достиг 592,69 пункта, превысив довоенный уровень 574,37 пункта.

Акции украинских компаний растут

Так, согласно данным WSE, курс акций Milkiland вырос во вторник на 13,86%, агрохолдингов "Агротон" и "ИМК" с землями у фронта — на 9,14% и 7,30%, KSG-Agro — на 4,22%, крупнейшего в стране производителя сахара "Астарты" — на 0,5%.

Акции компании Coal Energy (все эти бумаги входят в состав индекса) с остановленными из-за войны шахтами подорожали больше всего – на 25,09%.

Кроме того, на 5,15% выросли в цене и акции крупнейшего украинского производителя масла "Кернел", в результате чего капитализация компании превысила $2,1 млрд. В последний раз так дорого она стоила в 2011 году.

Также курс акций крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга МХП на Лондонской фондовой бирже с начала дня вторника повысился на 0,93%, в то время как акции горнорудной компании Ferrexpo прибавили 0,55%.

Чем объясняют рост

Подорожание украинских акций на Варшавской фондовой бирже участники рынка объясняют наличием на нем большего количества частных инвесторов.

Вместе с тем на рынке еврооблигаций в последние дни рост украинских бумаг прекратился, более того, с 13 февраля они подешевели более чем на 2%.

Отметим, WIG-Ukraine в первый день войны 24 февраля 2024 года провалился с 574,37 пункта до 361,98 пункта, а в мае 2024 года опустился ниже 200 пунктов.

Напомним, на прошлой неделе индекс украинских акций на Варшавской бирже вырос на 11,6%. Индекс WIG-Ukraine 13 февраля отреагировал на начавшиеся президентом США Дональдом Трампом переговоры о завершении украино-российской войны ростом.