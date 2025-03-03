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Международные облигации Украины стремительно падают после ссоры Зеленского с Трампом

биржа
Фото: Freepik

После публичного конфликта президента Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом международные облигации Украины в понедельник стремительно упали.

Об этом сообщает Reuters.

Наибольшее падение наблюдается по облигациям со сроком погашения в 2035 году: они упали на 3,632 цента до 61,688 цента за доллар, что является самым низким показателем за последние четыре недели.

Украинские облигации по ВВП-варанту, выплаты по которому увеличиваются при высоких темпах роста экономики, также оказались под давлением, снизившись более чем на 2 цента. В настоящее время ценные бумаги торгуются чуть выше 80 центов.

Как отмечает Reuters, международные облигации Украины в последние недели переживают резкие колебания из-за событий в геополитике и неопределенности относительно того, какую поддержку администрация Трампа готова оказать охваченной войной стране.

Напомним, 28 февраля во время заявлений для прессы Зеленского с Трампом в Овальном кабинете   Белого дома   возник спор в прямом эфире. Президент США говорил Зеленскому, что тот   " должен быть благодарен", и обвинил его в том, что Украина "играет с Третьей мировой войной", не давая украинскому президенту полноценно ответить. В какой-то момент Трамп заявил Зеленскому, что "либо вы заключаете соглашение, либо мы идем".

После этого украинская делегация досрочно покинула Белый дом, Украина и США не подписали рамочное соглашение о полезных ископаемых.

Отметим, индекс WIG-Ukraine украинских акций на Варшавской фондовой бирже (WSE) 19 февраля рухнул на 8,07% на фоне критики Трампа президента Украины Владимира Зеленского, хотя 18 февраля 2025 года индекс WIG-Ukraine составил 592,69 пункта, превысив довоенный уровень.

Автор:
Светлана Манько