Українські акції злетіли на тлі успішних переговорів у Саудівській Аравії

Українські акції на Варшавській фондовій біржі (WSE) різко пішли вгору, після триденного спаду, що сягнув 7%. Причиною такого зростання стали позитивні новини з українсько-американських переговорів у Джидді, Саудівська Аравія.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з даними WSE, курс акцій Milkiland зріс на 9,52%, агрохолдингів "Агротон" та "ІМК" із землями біля фронту - на 7,27% і 5,68%, KSG-Agro - на 10,07%, найбільшого у країні виробника цукру - "Астарти" – на 3,89%.

Також зросли в ціні на 8,44% акції компанії Coal Energy (всі ці папери входять до складу індексу) із зупиненими через війну шахтами.

До того ж, на 7,47% подорожчали акції найбільшого українського виробника олії - "Кернелу", - які не входять до складу індексу через малу free-float, хоча напередодні вони подешевшали найбільше – на 8,06%.

На відміну від Варшавської фондової біржі, де роздрібні інвестори мають значний вплив, на Лондонській біржі спостерігалася інша картина: акції Ferrexpo, гірничо-рудної компанії з українськими активами, зросли на 7,09%, тоді як акції МХП, найбільшого українського виробника курятини, впали на 0,97%.

Після новин про потепління у відносинах між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, на ринку єврооблігацій України спостерігається зростання котирувань на 0,6-1,9%. На Франкфуртській біржі євробонди з погашенням у 2029 році торгуються за 68,13% від номіналу, а з погашенням у 2036 році - за 55,43%.

Про переговори в Саудівській Аравії

Нагадаємо, в Саудівській Аравії під час переговорів за участю Сполучених Штатів і України були зроблені значні кроки до встановлення тривалого миру в Україні. Сторони погодили тимчасове припинення вогню, відновлення безпекової допомоги та обговорили кроки до мирного процесу та економічного співробітництва.

Переговори у Джидді стали першою офіційною зустріччю представників України та США після суперечки Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Білому домі.

Під час першого раунду перемовин між Україною та США у Саудівській Аравії обговорювались пропозиції України щодо режиму тиші на морі та у небі. Крім того, сторони також обговорювали угоду про рідкісноземельні копалини.