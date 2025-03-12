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Українські акції злетіли на тлі успішних переговорів у Саудівській Аравії
Українські акції на Варшавській фондовій біржі (WSE) різко пішли вгору, після триденного спаду, що сягнув 7%. Причиною такого зростання стали позитивні новини з українсько-американських переговорів у Джидді, Саудівська Аравія.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Згідно з даними WSE, курс акцій Milkiland зріс на 9,52%, агрохолдингів "Агротон" та "ІМК" із землями біля фронту - на 7,27% і 5,68%, KSG-Agro - на 10,07%, найбільшого у країні виробника цукру - "Астарти" – на 3,89%.
Також зросли в ціні на 8,44% акції компанії Coal Energy (всі ці папери входять до складу індексу) із зупиненими через війну шахтами.
До того ж, на 7,47% подорожчали акції найбільшого українського виробника олії - "Кернелу", - які не входять до складу індексу через малу free-float, хоча напередодні вони подешевшали найбільше – на 8,06%.
На відміну від Варшавської фондової біржі, де роздрібні інвестори мають значний вплив, на Лондонській біржі спостерігалася інша картина: акції Ferrexpo, гірничо-рудної компанії з українськими активами, зросли на 7,09%, тоді як акції МХП, найбільшого українського виробника курятини, впали на 0,97%.
Після новин про потепління у відносинах між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, на ринку єврооблігацій України спостерігається зростання котирувань на 0,6-1,9%. На Франкфуртській біржі євробонди з погашенням у 2029 році торгуються за 68,13% від номіналу, а з погашенням у 2036 році - за 55,43%.
Про переговори в Саудівській Аравії
Нагадаємо, в Саудівській Аравії під час переговорів за участю Сполучених Штатів і України були зроблені значні кроки до встановлення тривалого миру в Україні. Сторони погодили тимчасове припинення вогню, відновлення безпекової допомоги та обговорили кроки до мирного процесу та економічного співробітництва.
Переговори у Джидді стали першою офіційною зустріччю представників України та США після суперечки Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Білому домі.
Під час першого раунду перемовин між Україною та США у Саудівській Аравії обговорювались пропозиції України щодо режиму тиші на морі та у небі. Крім того, сторони також обговорювали угоду про рідкісноземельні копалини.