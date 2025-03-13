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Россия выдвинула США требования относительно переговоров по Украине — Reuters
Россия передала США перечень требований по прекращению войны в Украине и возобновлению отношений с Вашингтоном.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
О требованиях России
По данным двух осведомленных источников, Россия передала США список требований по соглашению о прекращении войны в Украине и возобновлении отношений с Вашингтоном.
Точное содержание этого перечня остается неизвестным, как и то, готова ли Москва начать мирные переговоры с Киевом для его выполнения. Источники отмечают, что последние три недели российские и американские чиновники обсуждали эти условия как во время личных встреч, так и в формате видеоконференций.
По их словам, требования Кремля масштабны и в основном повторяют предварительные условия, которые Москва выдвигала Украине, США и НАТО.
Предварительные условия включали:
- Отказ Украины от членства в НАТО. Соглашение о неразмещении иностранных войск на территории Украины.
- Международное признание Крыма и четырех оккупированных областей частью России согласно заявлению Владимира Путина.
- Устранение, по версии России, "коренных причин" войны, в том числе прекращение расширения НАТО на восток.
Президент США Дональд Трамп ожидает от Владимира Путина ответа на возможность 30-дневного перемирия, которое президент Украины Владимир Зеленский во вторник назвал первым шагом к мирным переговорам.
Готов ли Путин согласиться на прекращение огня, остается неопределенным, поскольку детали соглашения еще не согласованы.
Некоторые американские чиновники, законодатели и эксперты выражают опасения, что Владимир Путин, бывший офицер КГБ, может использовать перемирие для укрепления своих позиций. Они считают, что это может быть частью его стратегии создания раскола между США, Украиной и Европой, а также подрыва любых мирных переговоров.
Украина и США шагнули к миру
В Саудовской Аравии в ходе переговоров с участием США и Украины были сделаны значительные шаги по установлению длительного мира в Украине.
- Украина поддержала инициативу США по введению временного 30-дневного перемирия, которое может быть продлено при условии выполнения Россией своих обязательств и взаимного согласия сторон.
- США подтвердили возобновление обмена разведданными и помощи в Украине после отмены предыдущей паузы.
- Обе делегации договорились создать переговорные группы и начать диалог, направленный на достижение устойчивого мира, что обеспечит долгосрочную безопасность Украины.
- Вашингтон обязался обсудить эти предложения с Россией.
Добавим, Зеленский рассказал, что не слышал о приглашении президента США Дональда Трампа посетить Белый дом, однако надеется на положительную встречу с ним.
Президент также подчеркнул, что в ближайшее время ожидается значительное информационное давление со стороны России, поскольку она будет пытаться запугивать, в том числе угрозами ядерного характера.