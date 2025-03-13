Россия выдвинула США требования относительно переговоров по Украине — Reuters

Россия передала США перечень требований по прекращению войны в Украине и возобновлению отношений с Вашингтоном.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

О требованиях России

По данным двух осведомленных источников, Россия передала США список требований по соглашению о прекращении войны в Украине и возобновлении отношений с Вашингтоном.

Точное содержание этого перечня остается неизвестным, как и то, готова ли Москва начать мирные переговоры с Киевом для его выполнения. Источники отмечают, что последние три недели российские и американские чиновники обсуждали эти условия как во время личных встреч, так и в формате видеоконференций.

По их словам, требования Кремля масштабны и в основном повторяют предварительные условия, которые Москва выдвигала Украине, США и НАТО.

Предварительные условия включали:

Отказ Украины от членства в НАТО. Соглашение о неразмещении иностранных войск на территории Украины.

Международное признание Крыма и четырех оккупированных областей частью России согласно заявлению Владимира Путина.

Устранение, по версии России, "коренных причин" войны, в том числе прекращение расширения НАТО на восток.

Президент США Дональд Трамп ожидает от Владимира Путина ответа на возможность 30-дневного перемирия, которое президент Украины Владимир Зеленский во вторник назвал первым шагом к мирным переговорам.

Готов ли Путин согласиться на прекращение огня, остается неопределенным, поскольку детали соглашения еще не согласованы.

Некоторые американские чиновники, законодатели и эксперты выражают опасения, что Владимир Путин, бывший офицер КГБ, может использовать перемирие для укрепления своих позиций. Они считают, что это может быть частью его стратегии создания раскола между США, Украиной и Европой, а также подрыва любых мирных переговоров.

Украина и США шагнули к миру

В Саудовской Аравии в ходе переговоров с участием США и Украины были сделаны значительные шаги по установлению длительного мира в Украине.

Украина поддержала инициативу США по введению временного 30-дневного перемирия, которое может быть продлено при условии выполнения Россией своих обязательств и взаимного согласия сторон.

по введению временного 30-дневного перемирия, которое может быть продлено при условии выполнения Россией своих обязательств и взаимного согласия сторон. США подтвердили возобновление обмена разведданными и помощи в Украине после отмены предыдущей паузы.

возобновление обмена разведданными и помощи в Украине после отмены предыдущей паузы. Обе делегации договорились создать переговорные группы и начать диалог, направленный на достижение устойчивого мира, что обеспечит долгосрочную безопасность Украины.

договорились создать переговорные группы и начать диалог, направленный на достижение устойчивого мира, что обеспечит долгосрочную безопасность Украины. Вашингтон обязался обсудить эти предложения с Россией.

Добавим, Зеленский рассказал, что не слышал о приглашении президента США Дональда Трампа посетить Белый дом, однако надеется на положительную встречу с ним.

Президент также подчеркнул, что в ближайшее время ожидается значительное информационное давление со стороны России, поскольку она будет пытаться запугивать, в том числе угрозами ядерного характера.