Росія висунула США вимоги щодо переговорів по Україні - Reuters

Росія передала США перелік вимог щодо припинення війни в Україні та відновлення відносин із Вашингтоном.

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Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Про вимоги Росії

За даними двох обізнаних джерел, Росія передала США список вимог щодо угоди про припинення війни в Україні та відновлення відносин із Вашингтоном.

Точний зміст цього переліку залишається невідомим, як і те, чи готова Москва розпочати мирні переговори з Києвом до його виконання. Джерела зазначають, що протягом останніх трьох тижнів російські та американські посадовці обговорювали ці умови як під час особистих зустрічей, так і у форматі відеоконференцій.

За їхніми словами, вимоги Кремля є масштабними та в основному повторюють попередні умови, які Москва висувала Україні, США та НАТО.

Зазначається, що попередні умови включали:

Відмову України від членства в НАТО. Угоду про нерозміщення іноземних військ на території України.

Міжнародне визнання Криму та чотирьох окупованих областей частиною Росії, згідно із заявою Володимира Путіна.

Усунення, за версією Росії, "корінних причин" війни, зокрема припинення розширення НАТО на схід.

Президент США Дональд Трамп очікує від Володимира Путіна відповіді щодо можливості 30-денного перемир’я, яке президент України Володимир Зеленський у вівторок назвав першим кроком до мирних переговорів.

Чи готовий Путін погодитися на припинення вогню, залишається невизначеним, оскільки деталі угоди ще не узгоджені.

Деякі американські чиновники, законодавці та експерти висловлюють побоювання, що Володимир Путін, колишній офіцер КДБ, може використати перемир’я для зміцнення своїх позицій. Вони вважають, що це може бути частиною його стратегії зі створення розколу між США, Україною та Європою, а також підриву будь-яких мирних переговорів.

Україна та США зробили крок до миру

В Саудівській Аравії під час переговорів за участю США і України були зроблені значні кроки до встановлення тривалого миру в Україні.

Україна підтримала ініціативу США щодо запровадження тимчасового 30-денного перемир’я, яке може бути продовжене за умови виконання Росією своїх зобов’язань та взаємної згоди сторін.

щодо запровадження тимчасового 30-денного перемир’я, яке може бути продовжене за умови виконання Росією своїх зобов’язань та взаємної згоди сторін. США підтвердили відновлення обміну розвідданими та безпекової допомоги Україні після скасування попередньої паузи.

відновлення обміну розвідданими та безпекової допомоги Україні після скасування попередньої паузи. Обидві делегаці ї домовилися створити переговорні групи та розпочати діалог, спрямований на досягнення стійкого миру, що забезпечить довгострокову безпеку України.

ї домовилися створити переговорні групи та розпочати діалог, спрямований на досягнення стійкого миру, що забезпечить довгострокову безпеку України. Вашингтон зобов’язався обговорити ці пропозиції з Росією.

Додамо, Зеленський розповів, що наразі не чув про запрошення президента США Дональда Трампа відвідати Білий дім, проте сподівається на позитивну зустріч з ним.

Президент також наголосив, що найближчим часом очікується значний інформаційний тиск із боку Росії, оскільки вона намагатиметься залякувати, зокрема й загрозами ядерного характеру.