Кроки до миру, вибори, зустріч із Трампом: головне з брифінгу Зеленського

12 березня президент України Володимир Зеленський дав брифінг за підсумками перемовин України і США у Саудівській Аравії. Delo.ua зібрало основні заяви гаранта.

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Росія зробить усе, щоб посварити Україну з США

Росія зробить усе, щоб посварити Україну з США, факт проведення перемовин у Саудівській Аравії розбиває плани Росії щодо повної ескалації відносин між Україною і Америкою, вважає президент Володимир Зеленський.

“Русскіє” зроблять все, щоб посварити Україну з Америкою… Можна різні бачити результати в Саудівській Аравії: відновлення допомоги, хтось в цьому побачить головний результат, перші кроки до закінчення війни, хтось в цьому побачить позитивний результат”, - сказав Зеленський журналістам під час свого брифінгу у середу.

За його словами, сама зустріч Саудівська Аравія розбиває плани Росії щодо повної ескалації відносин між Україною і Америкою. Навпаки, йде деескалація.

Україна не визнаватиме свої території за РФ

Україна буде захищати свій суверенітет і незалежність і не визнаватиме будь-які окуповані Російською Федерацією території. Також Україна нікому не дасть забути про цей злочин проти неї і людей, які загинули.

“Щодо червоних ліній, я як президент і українці як громадяни своєї країни не будуть порушувати свою Конституцію. Будемо захищати суверенітет і нашу незалежність, захищаючи наших людей і нашу землю. Нам дуже непросто проти такого ворога битись, це зрозуміло, але сьогодні ми воюємо за нашу незалежність, і тому визнавати будь-які окуповані території Російською Федерацією ми не будемо”, - сказав він.

Скасування воєнного стану і вибори в Україні

За словами Зеленського, воєнний стан в Україні буде скасовано після закінчення війни. Вибори також проходитимуть після його знаття.

"Після закінчення війни буде знято воєнний стан і після його зняття вибори проходитимуть, згідно з українським законодавством. Ніхто нічого спеціально відтерміновувати не буде", - сказав Зеленський.

Він додав, що після можливого введення 30-денного режиму тиші можна підготувати повністю план закінчення війни.

"Якщо все це буде зроблено, то після підготовки цього плану в будь-якому разі буде поетапне виконання, яке приведе до закінчення війни”, - пояснив Зеленський.

Зеленський сподівається на зустріч з Трампом

Зеленський розповів, що наразі не чув про запрошення президента США Дональда Трампа відвідати Білий дім, проте сподівається на позитивну зустріч з ним.

“Я не чув щодо запрошення. Я думаю, що будь-яка наша зустріч з президентом Америки повинна закінчуватись позитивним результатом для обох сторін. І я думаю, що саме так ми маємо підходити до будь-яких наших зустрічей”, - сказав він.

Зеленський додав, що Україна готова до підписання рамкової угоди про корисні копалини.

У Курській області командування ставить завдання максимально зберігати життя

Зеленський заявив, що українське військове командування діє з максимальним пріоритетом на збереження життів військовослужбовців у Курській області Росії. Водночас він не розкрив деталей ситуації на цій ділянці фронту.

“Наші війська на території Курської області виконують свої завдання. Росія намагаеться максимально тиснути на наші війська. Військове командування робить те, що має робити: зберігає максимум життів наших воїнів”, - сказав Зеленський.

Президент також наголосив, що найближчим часом очікується значний інформаційний тиск із боку Росії, оскільки вона намагатиметься залякувати, зокрема й загрозами ядерного характеру.

За словами Зеленського, це стандартна тактика Російської Федерації перед будь-якими дипломатичними процесами. Проте, важливо сприймати це тверезо та зосереджуватися на реальних загрозах.

Моніторинг під час дії 30-денного режиму тиші

Також Зеленський згадав про важливість моніторингу з боку іноземців під час дії 30-денного режиму тиші.

"Це дуже важливий аспект. Тишу в небі та на морі зрозуміло, як моніторити для нас. Але якщо це тиша всюди, розуміючи, з ким ми маємо справу і маючи досвід минулих років — тут потрібна технічна допомога. Партнери запевняють в цьому, і про це говорили", - сказав він.

Президент підкреслив, що якщо відбудеться припинення вогню, то наступними кроками стане вирішення моніторингу цієї тиші і які технічні групи будуть за цим слідкувати.

Інші заяви Зеленського

Україна готова до рамкової угоди стосовно корисних копалин. Немає секретів, ми готові;

Усе, що зазначено в спільному стейтменті після зустрічі США та України в Саудівській Аравії — позитивно для нас. Про гарантії безпеки детальніше будемо говорити, коли запрацює режим тиші на 30 днів;

Для мене важливо закінчити цю війну і я хочу, щоб Трамп це бачив. Ми готові до формату тиші, який нам запропонували США;

Щодо санкцій або інших кроків тиску на РФ – це буде залежати від американської сторони;

Ми хочемо закінчення війни. Але вбивати людей і не отримувати за це відповідь — такого не буде – відповів Зеленський на запитання журналіста про атаку БПЛА на Москву.

Додамо, що президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що Росія погодиться на припинення вогню в Україні терміном на місяць, інакше війна триватиме й надалі.