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Шаги к миру, выборы, встреча с Трампом: главное из брифинга Зеленского
12 марта президент Украины Владимир Зеленский дал брифинг по итогам переговоров Украины и США в Саудовской Аравии. Delo.ua собрало основные заявления гаранта.
Россия сделает все, чтобы поссорить Украину и США
Россия сделает все, чтобы поссорить Украину с США, факт проведения переговоров в Саудовской Аравии разбивает планы России по полной эскалации отношений между Украиной и Америкой, считает президент Владимир Зеленский.
"Русские" сделают все, чтобы поссорить Украину с Америкой... Можно разные видеть результаты в Саудовской Аравии: возобновление помощи, кто-то в этом увидит главный результат, первые шаги к окончанию войны, кто-то увидит положительный результат", — сказал Зеленский журналистам во время своего брифинга в среду.
По его словам, сама встреча Саудовской Аравии разбивает планы России по полной эскалации отношений между Украиной и Америкой. Напротив, идет деэскалация.
Украина не будет признавать свои территории РФ
Украина будет защищать свой суверенитет и независимость и не будет признавать какие-либо оккупированные Российской Федерацией территории. Также Украина никому не даст забыть об этом преступлении против нее и погибших людей.
“О красных линиях я как президент и украинцы как граждане своей страны не будут нарушать свою Конституцию. Будем защищать суверенитет и нашу независимость, защищая наших людей и нашу землю. Нам очень непросто против такого врага драться, это понятно, но сегодня мы воюем за нашу независимость, и потому признавать какие-либо оккупированные территории Российской Федерацией мы не будем”, — сказал он.
Отмена военного положения и выборы в Украине
По словам Зеленского, военное положение в Украине будет отменено по окончании войны. Выборы также будут проходить после его знания.
"По окончании войны будет снято военное положение и после его снятия выборы будут проходить, согласно украинскому законодательству. Никто ничего специально откладывать не будет", — сказал Зеленский.
Он добавил, что после возможного введения 30-дневного режима тишины можно полностью подготовить план окончания войны.
"Если все это будет сделано, то после подготовки этого плана в любом случае будет поэтапное исполнение, которое приведет к окончанию войны", – пояснил Зеленский.
Зеленский надеется на встречу с Трампом
Зеленский рассказал, что не слышал о приглашении президента США Дональда Трампа посетить Белый дом, однако надеется на положительную встречу с ним.
“Я не слышал о приглашении. Я думаю, что любая наша встреча с президентом Америки должна завершаться положительным результатом для обеих сторон. И я думаю, что именно так мы должны подходить к любым нашим встречам”, — сказал он.
Зеленский добавил, что Украина готова к подписанию рамочного соглашения о полезных ископаемых.
В Курской области командование ставит задачу максимально сохранять жизнь
Зеленский заявил, что украинское военное командование действует с максимальным приоритетом для сохранения жизней военнослужащих в Курской области России. В то же время, он не раскрыл деталей ситуации на этом участке фронта.
“Наши войска на территории Курской области выполняют свои задачи. Россия пытается максимально давить на наши войска. Военное командование делает то, что должно делать: сохраняет максимум жизней наших воинов”, — сказал Зеленский.
Президент также подчеркнул, что в ближайшее время ожидается значительное информационное давление со стороны России, поскольку она будет пытаться запугивать, в том числе угрозами ядерного характера.
По словам Зеленского, это стандартная тактика Российской Федерации перед какими-либо дипломатическими процессами. Однако важно воспринимать это трезво и сосредотачиваться на реальных угрозах.
Мониторинг во время 30-дневного режима тишины
Также Зеленский упомянул о важности мониторинга со стороны иностранцев во время 30-дневного режима тишины.
"Это очень важный аспект. Тишину в небе и на море понятно, как мониторить для нас. Но если это тишина повсюду, понимая, с кем мы имеем дело и имея опыт прошлых лет — здесь нужна техническая помощь. Партнеры уверяют в этом, и об этом говорили", — сказал он.
Президент подчеркнул, что если произойдет прекращение огня, следующими шагами станет решение мониторинга этой тишины и какие технические группы будут за этим следить.
Другие заявления Зеленского
- Украина готова к рамочному соглашению по поводу полезных ископаемых. Нет секретов, мы готовы;
- Все, что отмечено в совместном стейтменте после встречи США и Украины в Саудовской Аравии, позитивно для нас. О гарантиях безопасности будем подробнее говорить, когда заработает режим тишины на 30 дней;
- Для меня важно закончить эту войну, и я хочу, чтобы Трамп это видел. Мы готовы к формату тишины, предложенному нам США;
- Что касается санкций или других шагов давления на РФ – это будет зависеть от американской стороны;
- Мы хотим окончания войны. Но убивать людей и не получать за это ответа – такого не будет – ответил Зеленский на вопрос журналиста об атаке БПЛА на Москву.
Добавим, что президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия согласится на прекращение огня в Украине сроком на месяц, иначе война будет продолжаться.