Мирные переговоры под угрозой: Путин не готов к уступкам по отношению к Украине – Bloomberg

Западные представители безопасности заявили, что президент РФ Владимир Путин не намерен уступать вопросы территорий, миротворческих сил и нейтрального статуса Украины во время каких-либо мирных переговоров. Это создает серьезные препятствия для усилий президента США Дональда Трампа по достижению стабильного урегулирования конфликта.

Об этом сообщает Bloomberg.

Мирное урегулирование и позиция Путина

Путин выдвинул заведомо "максималистические" требования перед переговорами о прекращении войны, зная, что они, вероятно, будут неприемлемы для Украины и других европейских стран.

Российский лидер готов продолжить боевые действия, если не достигнет своих целей, сообщили официальные лица, пожелавшие остаться анонимными из-за конфиденциальности обсуждаемых вопросов.

Оценка намерений Путина ставит под сомнение его серьезность по поводу переговоров о реалистичном и длительном мирном урегулировании с Украиной. Это также противоречит заявлениям Трампа, сделанным в пятницу в Белом доме, где он выразил убеждение, что Путин стремится к миру.

"Откровенно говоря, мне становится сложнее иметь дело с Украиной", — подчеркнул Трамп.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что оценка позиции России силовиками "не соответствует действительности", подчеркнув, что Украине следует предпринять шаги по созданию условий для переговоров.

"Россия открыта для мирных инициатив, для мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, и мы действительно предпочитаем достижение своих целей мирным и дипломатическим путем", — отметил Песков, добавив: "Если сегодня или завтра будет показано, что Украина готова к переговорам, это станет совершенно новой ситуацией".

О встрече в Саудовской Аравии

Представители США и Украины встречаются 11 марта в Саудовской Аравии, чтобы обсудить возможность первоначального прекращения огня с Россией. Эта встреча является частью усилий преодолеть последствия разгоревшегося 28 февраля конфликта между Трампом и Зеленским.

Администрация Трампа приняла решение заморозить военную и разведывательную помощь Украине, что значительно повысило риски продвижения России на поле боя.

Прибывший в Саудовскую Аравию госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал переговоры с Украиной как попытку понять, на какие уступки страна готова пойти, прежде чем рассматривать позицию России.

Напомним, на прошлой неделе Bloomberg сообщил, что Россия выразила готовность обсудить временное перемирие, установив условия, в том числе по составу миротворческих сил.

Среди требований Москвы:

нейтралитет Украины;

международное признание аннексии территорий;

отказ от европейских миротворцев.

Эти условия противоречат принципам "справедливого и длительного мира", как это было определено союзниками США, в частности, премьер-министром Великобритании Кейром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном, пытавшимся создать "коалицию желающих" для обеспечения перемирия.