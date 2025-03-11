Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,29

+0,07

EUR

44,77

+0,04

Наличный курс:

USD

41,40

41,28

EUR

44,95

44,73

Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Три года большой войны

Три года 

большой войны
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Саудовской Аравии началась встреча делегаций Украины и США (ВИДЕО)

флаги Украины и Саудовской Аравии
Фото: пресс-служба Офиса президента

В Джидде в Саудовской Аравии во вторник, 11 марта, началась встреча украинской и американской делегаций

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Напомним, в делегацию США входят госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолц и спецпредставитель Трампа Стив Виткофф.

С украинской стороны – руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель Ермака Павел Палиса.  

О переговорах в Саудовской Аравии

Переговоры в Саудовской Аравии станут первой официальной встречей представителей Украины и США после спора Владимира Зеленского и Донольда Трампа в Белом доме.

В Саудовской Аравии украинская и американская делегации обсудят двусторонние отношения, стратегическое партнерство и путь к миру.

США планируют использовать встречу в Саудовской Аравии, чтобы оценить, готова ли Украина пойти на материальные уступки России для прекращения войны, писало Reuters.

"Нельзя говорить "я хочу миру" и "я отказываюсь идти на компромиссы"", — заявил один из американских чиновников о предстоящих переговорах.

"Мы хотим увидеть, заинтересованы ли украинцы не просто в мире, а в реальном мире, — отметил другой чиновник. — Если они заинтересованы только в границах 2014 или 2022 года, это о чем-то говорит".

В то же время Трамп выразил оптимизм по поводу переговоров: "Я верю, что на этой неделе мы добьемся значительного прогресса".

Добавим, Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине, усилив давление на Зеленского.

3 марта Зеленский заявил, что Украина готова немедленно начать переговоры, чтобы ускорить достижение подлинного и устойчивого мира под руководством Трампа.

Автор:
Светлана Манько