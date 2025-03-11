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В Саудовской Аравии началась встреча делегаций Украины и США (ВИДЕО)
В Джидде в Саудовской Аравии во вторник, 11 марта, началась встреча украинской и американской делегаций
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.
Напомним, в делегацию США входят госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолц и спецпредставитель Трампа Стив Виткофф.
С украинской стороны – руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель Ермака Павел Палиса.
О переговорах в Саудовской Аравии
Переговоры в Саудовской Аравии станут первой официальной встречей представителей Украины и США после спора Владимира Зеленского и Донольда Трампа в Белом доме.
В Саудовской Аравии украинская и американская делегации обсудят двусторонние отношения, стратегическое партнерство и путь к миру.
США планируют использовать встречу в Саудовской Аравии, чтобы оценить, готова ли Украина пойти на материальные уступки России для прекращения войны, писало Reuters.
"Нельзя говорить "я хочу миру" и "я отказываюсь идти на компромиссы"", — заявил один из американских чиновников о предстоящих переговорах.
"Мы хотим увидеть, заинтересованы ли украинцы не просто в мире, а в реальном мире, — отметил другой чиновник. — Если они заинтересованы только в границах 2014 или 2022 года, это о чем-то говорит".
В то же время Трамп выразил оптимизм по поводу переговоров: "Я верю, что на этой неделе мы добьемся значительного прогресса".
Добавим, Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине, усилив давление на Зеленского.
3 марта Зеленский заявил, что Украина готова немедленно начать переговоры, чтобы ускорить достижение подлинного и устойчивого мира под руководством Трампа.