Украина стремится к миру и готова сесть за стол переговоров – Зеленский

Украина готова немедленно начать переговоры, чтобы ускорить достижение подлинного и устойчивого мира.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украина стремится к миру

"Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством президента Трампа, чтобы добиться продолжительного мира", — написал глава государства.

Зеленский отметил, что готовность к быстрой работе для завершения войны заключается в первоочередных шагах, таких как:

освобождение пленных;

немедленное перемирие в небе, предусматривающее запрещение ракет, дальнобойных дронов и бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры;

перемирие на море, если Россия совершит аналогичные действия.

Далее планируется быстро перейти к следующим этапам и совместно с США заключить сильное окончательное соглашение.

Зеленский подчеркнул, что Украина ценит то, как многие США сделали, чтобы помочь стране сохранить суверенитет и независимость. Он добавил, что Украина помнит тот важный момент, когда президент Трамп предоставил Украине "Джавелины", за что страна будет вечно благодарна.

О встрече в Вашингтоне и соглашении

Зеленский подчеркнул, что встреча в Вашингтоне, в Белом доме, в пятницу не оправдала ожиданий.

Жаль, что все сложилось именно так. Однако пора действовать правильно. Совместное сотрудничество и коммуникация должны быть конструктивными, отметил он.

Относительно соглашения о минералах и безопасности Украина готова подписать его в любое время и в любом удобном формате. Соглашение считается важным шагом к укреплению безопасности и обеспечению надежных гарантий безопасности, и есть надежда, что она будет работать эффективно.

Об отношениях Украины и США

Напомним, 28 февраля во время пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома между Зеленским и Трампом возник спор. Трамп обвинил Украину в "играх с Третьей мировой войной" и потребовал заключить соглашение. В результате украинская делегация покинула Белый дом, и соглашение о полезных ископаемых не было подписано.

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине, усилив давление на Владимира Зеленского через несколько дней после напряженной встречи в Овальном кабинете, которая поставила под сомнение поддержку ключевого союзника Украины.

Вся еще не прибывшая в Украину американская военная техника будет задержана. Это касается оружия, находящегося в транзите на самолетах и кораблях или ожидающего отправки в транзитных зонах в Польше.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заверил, что Киев твердо настроен сохранить и развивать партнерство с Соединенными Штатами. По его словам, поддержка со стороны США продолжается, и Украина рассчитывает на дальнейшее ее продолжение.

Также он заявил, что Украина готова подписать анонсированное соглашение с США о добыче полезных ископаемых, но нуждается в гарантиях безопасности с американской стороны.