Копать не картошку. Лукашенко хочет найти редкоземельные металлы в Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал отечественным специалистам найти редкоземельные металлы на территории его страны.

Об этом сообщает белорусское агентство "Белта".

По словам Лукашенко, в свете последних событий геологическая разведка является "самой актуальной темой". Но, по мнению белорусского диктатора, эта сфера в Беларуси еще недостаточно развита и находится на низком уровне. А тематика поиска редкоземельных металлов выпадает из виду отечественных специалистов.

"Говорят, что у нас есть редкоземельные минералы. Надо разведать: и химия, и нефть, и газ и прочее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром", — подчеркнул глава Беларуси.

Он напомнил, что чаще всего о редкоземельных металлах упоминает президент США Дональд Трамп.

"Вы над этим пока не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других?" – задал вопрос белорусский диктатор перед специалистами.

"Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что у нас есть в земле", — добавил Лукашенко.

Ранее также сообщалось, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин предложил представителям Трампа добычу редкоземельных металлов на оккупированных территориях Украины.

Общая стоимость редкоземельных полезных ископаемых, хранящихся сейчас на временно оккупированных Россией территориях Украины, составляет 350 миллиардов долларов.

Отметим, что Украина занимает первое место в Европе по запасам урана и лития. Большинство полезных ископаемых находятся на временно оккупированных РФ территориях. О редкоземельных металлах, что и где есть в Украине и сколько это стоит, читайте в материале Delo.ua.