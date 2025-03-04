Копати не картоплю. Лукашенко хоче знайти рідкісноземельні метали в Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав вітчизняним фахівцям знайти рідкісноземельні метали на території його країни.

Про це повідомляє білоруське агентство "Белта".

За словами Лукашенка, у світлі останніх подій геологічна розвідка є "найактуальнішою темою". Але на думку білоруського диктатора, ця сфера в Білорусі ще недостатньо розвинена і перебуває на низькому рівні. А тематика пошуку рідкісноземельних металів випадає з поля зору вітчизняних фахівців.

"Кажуть, що у нас є рідкісноземельні мінерали. Треба розвідати: і хімія, і нафта, і газ та інше. Я ставив відповідне завдання перед відповідним міністром", - наголосив очільник Білорусі.

Він нагадав, що найчастіше про рідкісноземельні метали згадує президент США Дональд Трамп.

"Ви над цим поки що не замислювалися. Їх багато не буває в землі. Може, у нас не менше, ніж в інших?" - поставив питання білоруський диктатор перед фахівцями.

"Це майбутнє. Треба копати, треба дивитися, що є в нас у землі", - додав Лукашенко.

Раніше також повідомлялося, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін запропонував представникам Трампа видобуток рідкісноземельних металів на окупованих територіях України.

Загальна вартість рідкісноземельних корисних копалин, які зберігаються зараз на тимчасово окупованих Росією територіях України, сягає 350 мільярдів доларів.

Зауважимо, Україна займає перше місце в Європі за запасами урану та літію. Більшість корисних копалин знаходяться на тимчасово окупованих РФ територіях. Про рідкісноземельні метали, що і де є в Україні та скільки це коштує, детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.