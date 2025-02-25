Путін пропонує Трампу видобувати рідкісноземельні метали на окупованих територіях України

Лідер РФ Володимир Путін пропонує США співпрацю у сфері видобутку рідкісноземельних металів на окупованих територіях України.

Про це пишуть російські ЗМІ, посилаючись на інтерв'ю очільника Кремля.

Путін сказав, що Росія готова запропонувати іноземним партнерам, серед яких США, працювати разом у сфері розробки рідкісноземельних металів. Він переконаний, що, мовляв, у РФ "на порядок більше ресурсів подібного роду, ніж в Україні".

За словами Путіна, загарбники із задоволенням працювали б спільно з будь-якими іноземними партнерами, зокрема з американськими, на українських територіях, які тимчасово окупувала Росія.

Також Путін додав, що начебто Росія готова поставити Вашингтону два мільйони тонн алюмінію.

Як заявив очільник Кремля, США та РФ могли б запустити спільні проекти з видобутку алюмінію, наприклад у Красноярському краї, проект вимагатиме інвестицій у 15 млрд доларів.

Путін переконує, що ресурси рідкісноземельних металів в Україні ще потребують оцінки, але при цьому сказав, що можлива угода США та України щодо ресурсів не хвилює Росію, наголосивши, що РФ це не стосується.

Натомість президент США Дональд Трамп заявив, що веде переговори з російським диктатором щодо "закінчення війни, а також великих угод з економічного розвитку, які відбудуться між США та Росією"

На окупованих територіях України зберігаються рідкісноземельні копалини вартістю $350 млрд

Загальна вартість рідкісноземельних корисних копалин, які зберігаються зараз на тимчасово окупованих Росією територіях України, сягає 350 мільярдів доларів. Про це на форумі "Україна. Рік - 2025" розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко.

"На жаль, на території, яка тимчасово окупована, цих корисних критичних матеріалів є на суму близько 350 мільярдів доларів. Ми розуміємо, що це ресурси, якими на сьогодні володіє агресор", - заявила міністерка.

Вона додала, що окупанти можуть використовувати українські корисні копалини для авіаційної, оборонної, медичної галузей проти України.

Зауважимо, Україна володіє займає перше місце в Європі за запасами урану та літію. Більшість корисних копалин знаходяться на тимчасово окупованих РФ територіях. Про рідкісноземельні метали, що і де є в Україні та скільки це коштує, детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.