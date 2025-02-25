Трамп анонсував зустріч з Зеленським та підписання угоди про копалини: що каже про припинення війни та повернення територій

Президент США Дональд Трамп заявив, що цього або наступного тижня проведе зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським для підписання угоди про корисні копалини.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Зеленський приїде підписати угоду

Трамп наголосив на важливості укладення угоди між США та Україною щодо рідкісноземельних ресурсів.

"Ця угода, яка є "економічним партнерством", забезпечить американському народу повернення десятків мільярдів доларів та військового обладнання, надісланих в Україну, а також допоможе українській економіці зростати в міру того, як ця жорстока та дика війна наближається до завершення", – переконаний очільник Білого дому.

"Я зустрінуся із президентом Зеленським. Він може приїхати цього тижня або наступного, щоб підписати угоду про корисні копалини", - сказав Трамп перед переговорами з президентом Франції Емманюелем Макроном у Білому домі.

Президент США додав, що підпису одного Зеленського під угодою про рідкісні метали буде недостатньо.Потрібна буде ратифікація Верховною Радою.

Війна в Україні може закінчитися протягом декількох тижнів

"Я веду серйозні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним щодо закінчення війни, а також щодо великих угод з економічного розвитку, які відбудуться між Сполученими Штатами та Росією. Переговори проходять дуже добре", — написав Трамп.

"Я думаю, що війна в Україні може закінчитися найближчим часом, протягом декількох тижнів, якщо ми будемо розумні", — наголосив Трамп.

Повернення територій

Журналісти також поцікавились у Трампа, чи вважає він, що Україні доведеться відмовитися від території в рамках будь-яких мирних переговорів, пише Reuters.

"Побачимо. Це переговори, які тільки починаються", — відповів американський президент.

Він додав, що повернути окуповану Росією українську землю — "це непроста справа".

Відбудова України

Трамп назвав запитання про участь США у відбудові України "дивним", пише CNN.

Журналісти запитали Трампа, чи має він намір, як очільник США, інвестувати кошти у відновлення України.

"Це дуже дивне питання. Чи Америка може щось дати для України? Ми вже дали 350 млрд доларів, це вже великий внесок", - відповів він.

Раніше повідомлялося, що команди України та США перебувають на завершальному етапі переговорів щодо угоди стосовно українських рідкісноземельних мінералів. Майже всі ключові деталі узгоджені, а підписання угоди відбудеться у Вашингтоні.