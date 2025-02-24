Угода про рідкісноземельні метали: в США зробили нову заяву щодо гарантій безпеки

Міністр фінансів США Скотт Бессент вважає, що угода між США та Україною щодо співпраці у видобутку рідкісноземельних металів, енергетики та державних підприємств, містить "неявну гарантію" економічної безпеки.

Про це повідомляє The Hill.

Як заявив Бессент, угода є частиною довгострокової переговорної стратегії президента Дональда Трампа щодо встановлення миру між Україною та Росією та дозволяє українцям повернутися до мирного життя.

"Перша частина - це партнерство між Україною та США, яке охоплює стратегічні мінерали, енергетику та державні підприємства", -наголосив міністр фінансів США.

Він додав, що ця угода включає неявну гарантію того, що Сполучені Штати значно інвестують в економічне майбутнє України, що є гарантією безпеки.

"Чим більше активів американські компанії матимуть в Україні, тим більший інтерес у США буде до стабільного розвитку української економіки, тим вищим буде прибуток для американських платників податків", - переконаний Бессент.

Зеленський наполягає на гарантіях безпеки

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності включення гарантій безпеки для України в проєкт економічної угоди зі США. Наразі ж такого пункту там немає, сказав глава держави під час пресконференції 23 лютого.

"Гарантіями безпеки можуть бути і економічна угода, тощо. Але не просто економічна угода між нашими державами, як частина гарантій безпеки. Тому в угоді потрібно, щоб було те, чого поки що немає – гарантії безпеки, які ми будемо отримувати від Сполучених Штатів", - пояснив Зеленський.

Він додав, що його позиція не змінилася: економічну угоду на умовах Трампа він не підписуватиме.

Крім того, Зеленський фактично звинуватив Трампа в тому, що той хоче повісити на Україну борг у 500 мільярдів доларів.

Президент підкреслив, що він взагалі не визнає, що Україна будь-що винна США за вже надану допомогу у війні, адже вона надавалася попередньою адміністрацією у вигляді грантів.

Окремо Зеленський виставив вимоги до ймовірної економічної угоди: він хоче, щоб США отримували доходи від українських ресурсів в обмін на майбутню військову та фінансову допомогу, а не як компенсацію за вже здійснені постачання, як того хоче Трамп.

У США очікують, що Україна підпише угоду про корисні копалини вже цього тижня

В США заявляють, що договір Україна підпише найближчим часом. Останній прогноз пролунав від спецпредставника Трампа Стівена Уіткоффа — підписання відбудеться до кінця тижня. При цьому він дав зрозуміти, що договір буде підписано на американських умовах.

"Зеленський вагався щодо угоди, але Трамп направив йому повідомлення. І він більше не вагається", - заявив Віткофф.

Він повторив позицію Вашингтона про те, що США надавали основну частку допомоги Україні без домовленостей про відшкодування, тоді як європейці фінансували менше та мають змогу все повернути.

"Тож ця угода значною мірою є відплатою за все, що ми зробили", — зазначив він.

Рідкісноземельні метали: чому Україна та США не підписали угоду

Президент США Дональд Трамп висловив бажання укласти угоду з Україною, згідно з якою Україна постачатиме США рідкісноземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на надання американської допомоги.

Трамп заявив, що Україна погодилася передати США рідкісноземельні метали на суму 500 мільярдів доларів.

Але Україна в обмін на доступ до своїх ресурсів прагне посилених гарантій безпеки з боку Вашингтона.

Міністр фінансів США Скот Бессент нещодавно відвідав Україну. Він привіз до Києва угоду про партнерство, яка включатиме економічну співпрацю між двома країнами. США надіслали пропозицію щодо угоди лише за чотири години до зустрічі Бессента з президентом Володимиром Зеленським. Під час переговорів Бессент наполягав на підписанні документа, проте Зеленський відмовився.

В угоді США вимагали контроль над ширшим спектром стратегічних ресурсів, зокрема рідкісних металів і матеріалів, таких як літій, графіт та уран, які часто помилково ототожнюють із рідкісноземельними копалинами.

Очікувалося, що угоду підпишуть під час зустрічі української та американської делегації на на безпековій конференції у Мюнхені, але цього не сталося.

Зрештою, Україна повідомила адміністрації Трампа, що не може підписати пропозиції Вашингтона, але українці продовжують обмірковувати альтернативи.

Як писав The Telegraph, який отримав чорновий варіант контракту до його офіційного ухвалення, угода означає фактичну економічну колонізацію України США на невизначений термін та передбачає неймовірний тягар відшкодування, виконання якого видається неможливим.

Україна володіє займає перше місце в Європі за запасами урану та літію. Про рідкісноземельні метали, що і де є в Україні та скільки це коштує детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.