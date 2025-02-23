Пресконференція Зеленського: головні тези та заяви президента

23 лютого президент Володимир Зеленський провів пресконференцію. Він висловив готовність залишити свою посаду, проте підкреслив складнощі в організації голосування в умовах війни. Окрім того, він відмовився визнавати угоду зі США, яка передбачає борг України в розмірі 500 мільярдів доларів, вважаючи це несправедливим. Delo.ua зібрало головні тези та заяви президента.

Коли буде зустріч із Трампом

Зеленський заявив, що зустріч із президентом США Дональдом Трампом відбудеться, але наразі невідомо, коли саме вона може відбутися. За його словами, така зустріч перед можливою зустріччю Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним є важливою, оскільки допоможе зберегти правильні акценти у міжнародній політиці.

“Я вважаю, що це правильно, щоб не змінювати акценти та пріоритети “хто кому хто”. Я вважаю, що це помилково для суспільства українського – бо буде невіра до США, якщо вдасться йому спочатку зустрінеться з Путіним. Також, я вважаю, це буде погано для суспільства Америки, тому що вони не розумітимуть, що відбувається... І це буде поганий сигнал для європейців”, - сказав Зеленський.

Він наголосив, що без участі України у переговорах припинити війну неможливо.

"Прийде час, настане момент, і ми зустрінемося з президентом Трампом. Без цього неможливо закінчити війну, без одного боку, без України, без жертви – неможливо. І якщо Америка, я в це не вірю, але все буває, домовиться з росіянами про нас без нас, то успіху в цій угоді не буде, якщо ми згодом не підтвердимо умови цієї угод", – підкреслив президент.

Готовність залишити посаду

Зеленський заявив, що готовий покинути свою посаду, якщо це сприятиме встановленню миру в Україні або стане умовою для її вступу в НАТО.

"Якщо мир для України, якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, то я готовий. Друга історія можу поміняти це на НАТО, якщо є такі умови. Одразу (кажу - ред.), щоб довго про це не говорити", - сказав він і наголосив, що не має наміру залишатися при владі на десятиліття.

Альтернативні гарантії безпеки

Зеленський заявив, що у разі відсутності членства України в НАТО гарантією безпеки може стати зовнішнє фінансування Збройних сил у розмірі, достатньому для утримання армії чисельністю 800 тисяч військових.

За його словами, якщо Україна поки що не має офіційних гарантій безпеки з боку НАТО, а окремі країни, зокрема США та деякі європейські держави, виступають проти її членства в Альянсі, необхідно шукати альтернативні механізми.

"Ми розуміємо що поки що Сполучені Штати і кілька європейський країн проти. Тому розуміємо з вами, що реально НАТО поки що немає, але буде на столі, в розмовах, впевнений в цьому", – заявив Зеленський.

Україна не визнає боргових зобов’язань перед США на 500 мільярдів доларів

Президент також заявив, що Україна не буде визнавати жодної угоди, за якою держава нібито заборгувала США 500 мільярдів доларів.

"Я знаю, що у нас було 100 (мільярдів доларів від США – ред.) і я не збираюсь визнавати 500, хто б що не говорив ", – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що не вважає фінансову допомогу від США борговим зобов’язанням, а умови угоди щодо надр, запропоновані США, передбачали повернення Україні коштів на умовах значно гірших, ніж ті, які отримують інші союзники Вашингтона.

За його словами, згідно з цією угодою, Україна мала б повертати США вдвічі більше, ніж отримує, що є несправедливим.

"Ми бачимо інший підхід до Ізраїлю, і він кардинально відрізняється від ставлення до України. Я не підписую те, що будуть виплачувати десять поколінь українців", – підкреслив президент.

Отримали від Штатів 100 мільярдів

Зеленський заявив, що наразі Україна отримала від Сполучених Штатів 100 мільярдів доларів допомоги. Він підкреслив, що йдеться саме про цю суму, а не 500, 350 чи 250 мільярдів доларів.

"Допомога від США становить 100 мільярдів. Це не 500, не 350, не 250 і не 700. 100 Україна отримала і ми за це дуже вдячні", – зазначив президент.

Він також пояснив загальну структуру фінансування війни. За його словами, загальні витрати на оборону України вже сягнули 320 мільярдів доларів.

"120 – Україна, 100 – Європа… Європа плюс партнери так інші наприклад Японія (біля 15 млрд) і 100 Сполучені Штати Америки. Так виглядає економіка цієї трагедії", – підкреслив Зеленський.

Україна розпочала аудит надр

У рамках підготовки меморандуму зі США Україна розпочала аудит власних надр, і має намір захищати бізнес, який зараз законно займається їхньою розробкою.

"По-перше, всі наші служби, які ніколи не займалися такою серйозною юридичною боротьбою, наприкінці проведуть реальний аудит. І це вже відбувається. Тобто це дає можливість нам навести порядок: що є, скільки це коштує, кому належить. І тут будуть відповідні рішення: законно щось належить, щось незаконно, сплячі ліцензії, робітники. Там, де все справедливо і бізнес цим займається, будемо їх захищати", - сказав Зеленський і додав, що останні серйозні розробки з корисними копалинами в Україні були 50-60 років тому.

Ще кілька заяв Зеленського:

Цього тижня завершити цю війну неможливо. Не знаю, як без наших зустрічей це можливо;

Натяків на те, що США в якийсь момент можуть припинити допомогу Україні – не було;

Заморожені російські активи – це наші гроші. Саме наші гроші, а не наші з партнерами;

США вважають, що режим припинення вогню є завершенням війни. Але ми не можемо брати слово Путіна, як базис гарантій безпеки;

Трамп не на завжди, а нам потрібен мир на багато-багато років;

Ми обміняємо Курську область на окуповані території;

Європейський військовий континент в Україні може стати підґрунтям майбутніх європейських збройних сил.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Україна готова до сильної та дійсно корисної угоди з трампом щодо інвестицій і безпеки.