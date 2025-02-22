Зеленський не готовий підписати угоду зі США про копалини: які причини

Президент України Володимир Зеленський поки не погоджується підписати угоду зі США щодо доступу до українських корисних копалин. Українська сторона вважає, що проєкт документа містить "низку проблемних моментів" та не відображає рівноправне партнерство.

Про це пише Sky News, посилаючись на джерела.

"Сьогодні проекти не відображають партнерства в угоді, а містять лише односторонні зобов’язання України", – повідомило українське джерело.

Водночас радник з національної безпеки США Майк Уолц запевняє, що документ буде підписаний найближчим часом.

Як зазначає Sky News, під час переговорів американська сторона нібито припускала можливість обмеження доступу України до супутникової мережі Starlink Ілона Маска, якщо Київ не погодиться на угоду.

Президент Зеленський підкреслив, що Україна наполягає на включенні гарантій безпеки до угоди. Він заявив, що юристи продовжують працювати над документом, а Київ прагне не лише економічного співробітництва, а й завершення війни у 2025 році.

Трамп також заявив, що у Зеленського "немає карт".

"Я спостерігав роками, і я спостерігав, як він веде переговори без карт. У нього немає карт. І вам це набридає", — сказав він.

Що кажуть в Офісі президента

Як пише "Суспільне", цю інформація підтвердило і джерело в Офісі президента.

"Команди працювали минулої ночі, до ранку. Та говорити, що проєкт угоди про рідкісноземельні копалини зі США покращили в інтересах України, — передчасно. З точки зору безпеки ще залишаються певні питання, які треба доопрацювати", — сказав наш інформатор.

Нагадаємо, що новий "покращений" проєкт угоди про видобуток корисних копалин Білий дім передав Україні 21 лютого.