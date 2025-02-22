Зеленский не готов подписать соглашение с США о ископаемых: какие причины

Президент Украины Владимир Зеленский пока не соглашается подписать соглашение с США о доступе к украинским полезным ископаемым. Украинская сторона считает, что проект документа содержит ряд проблемных моментов и не отражает равноправное партнерство.

Об этом пишет Sky News, ссылаясь на источники.

"Сегодня проекты не отражают партнерства в соглашении, а содержат только односторонние обязательства Украины", – сообщил украинский источник.

В то же время, советник по национальной безопасности США Майк Уолц уверяет, что документ будет подписан в ближайшее время.

Как отмечает Sky News, во время переговоров американская сторона якобы предполагала возможность ограничения доступа Украины к спутниковой сети Starlink Илона Маска, если Киев не согласится на сделку.

Президент Зеленский подчеркнул, что Украина настаивает на включении гарантий безопасности в соглашение. Он заявил, что юристы продолжают работать над документом, а Киев стремится не только к экономическому сотрудничеству, но и к завершению войны в 2025 году.

Трамп также заявил, что у Зеленского "нет карт".

"Я наблюдал годами, и я наблюдал, как он ведет переговоры без карт. У него нет карт. И вам это надоедает", — сказал он.

Что говорят в Офисе президента

Как пишет "Суспільне", эту информацию подтвердил и источник в Офисе президента.

"Команды работали минувшей ночью, до утра. Но говорить, что проект соглашения о редкоземельных ископаемых из США улучшили в интересах Украины, — преждевременно. С точки зрения безопасности еще остаются определенные вопросы, которые нужно доработать", — сказал наш информатор.

Напомним, что новый "улучшенный" проект соглашения о добыче полезных ископаемых Белый дом передал Украине 21 февраля.