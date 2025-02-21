США передали Украине новый вариант соглашения о редкоземельных металлах: что говорит Зеленский

Белый дом передал Украине "улучшенный" проект соглашения о добыче полезных ископаемых после того, как президент Владимир Зеленский разозлил президента США Дональда Трампа, отклонив его первоначальное предложение.

Об этом пишет Axios со ссылкой на ряд украинских и американских источников внутри обеих администраций.

Сообщается, что это соглашение кажется более вероятным, оно соответствует украинскому законодательству и учитывает "некоторые беспокойства" Киева.

Так, некоторые статьи, которые вызвали обеспокоенность у Украины, в частности, о том, что соглашение подпадает под юрисдикцию нью-йоркского суда, были изъяты.

В частности, один из собеседников издания отметил, что несколько помощников Зеленского призвали его подписать обновленное предложение во избежание ухудшения отношений с Трампом и разрешить президенту США обосновать дальнейшую поддержку Украины со стороны США.

Советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц заявил журналистам в четверг, что Зеленский должен "вернуться за стол переговоров" по вопросу полезных ископаемых.

"Это переговоры. А на переговорах вы договариваетесь. Украина хочет вести переговоры о полезных ископаемых, поэтому мы говорим об этом", — подчеркнул представитель Белого дома.

Зеленский отказался подписывать предложенный вариант.

Впоследствии он пояснил, что американский проект не содержал никаких гарантий безопасности для Украины и что его навязали Киеву в то время, когда Украину исключили из американо-российских переговоров о ее будущем.

Отказ спровоцировал резкую реакцию Трампа. На днях он публично подверг критике Зеленского, в том числе и из-за предложения относительно полезных ископаемых, обвинив Киев в срыве соглашения.

"Позиция Зеленского по соглашению о добыче полезных ископаемых была одним из вопросов, которые разочаровали Трампа и других высокопоставленных американских чиновников и усилили напряженность из-за встречи США и России в Саудовской Аравии", — говорят американские и украинские чиновники.

В среду вечером Трамп заявил, что пытается "воскресить" соглашение о добыче полезных ископаемых.

Украина готова к полезному соглашению с Трампом

В четверг, 20 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем президента США по делам Украины и России Китом Келлогом.

"Хороший разговор, много деталей. Благодарен Соединенным Штатам за всю оказанную помощь и двухпартийную поддержку Украины и украинского народа. Это важно для нас и всего свободного мира, чтобы американская сила чувствовалась", — отметил президент.

Он также сообщил, что подробно обсудил с Келлогом действенные гарантии безопасности.

"Украина готова к сильному, действительно полезному соглашению с президентом Соединенных Штатов по инвестициям и безопасности. Мы предложили самый быстрый и конструктивный путь достижения результата. Наша команда готова к работе 24/7", — подчеркнул Зеленский.

Заметим, что после встречи Зеленского и Келлога должна была состояться пресс-конференция, однако по желанию американской стороны ее отменили.

Редкоземельные металлы: почему Украина и США не подписали соглашение

Президент США Дональд Трамп выразил желание заключить соглашение с Украиной, согласно которому Украина будет поставлять США редкоземельные минералы, необходимые для производства электроники, в обмен на предоставление американской помощи.

Трамп заявил, что Украина согласилась передать США редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов.

Но Украина в обмен на доступ к своим ресурсам стремится к усиленным гарантиям безопасности со стороны Вашингтона.

Министр финансов США Скотт Бессент недавно посетил Украину. Он привез в Киев соглашение о партнерстве, которое будет включать экономическое сотрудничество между двумя странами. США направили предложение по соглашению только за четыре часа до встречи Бессента с президентом Владимиром Зеленским. В ходе переговоров Бессент настаивал на подписании документа, однако Зеленский отказался.

В соглашении США требовали контроля над широким спектром стратегических ресурсов, в частности редких металлов и материалов, таких как литий, графит и уран, часто ошибочно отождествляемых с редкоземельными ископаемыми.

Ожидалось, что соглашение подпишут во время встречи украинской и американской делегации на конференции в Мюнхене, но этого не произошло.

В конце концов Украина сообщила администрации Трампа, что не может подписать предложения Вашингтона, но украинцы продолжают обдумывать альтернативы.

Как писал The Telegraph, получивший черновой вариант контракта до его официального принятия, соглашение означает фактическую экономическую колонизацию Украины США на неопределенный срок и предусматривает невероятное бремя возмещения, выполнение которого кажется невозможным.

Украина владеет занимает первое место в Европе по запасам урана и лития. О редкоземельных металлах, что и где есть в Украине и сколько это стоит подробнее читайте в материале Delo.ua.