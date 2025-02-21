США передали Україні новий варіант угоди про рідкісноземельні метали: що каже Зеленський

Білий дім передав Україні "покращений" проєкт угоди про видобуток корисних копалин після того, як президент Володимир Зеленський розлютив президента США Дональда Трампа, відхиливши його початкову пропозицію.

Про це пише Axios із посиланням на низку українських та американських джерел всередині обох адміністрацій.

Повідомляється, що ця угода здається вірогіднішою, вона відповідає українському законодавству та враховує "деякі занепокоєння" Києва.

Так, деякі статті, які викликали занепокоєння в України, зокрема про те, що угода підпадає під юрисдикцію нью-йоркського суду, були вилучені.

Зокрема, один зі співрозмовників видання зауважив, що кілька помічників Зеленського закликали його підписати оновлену пропозицію, щоб уникнути погіршення відносин з Трампом і дозволити президенту США обґрунтувати подальшу підтримку України з боку США.

Радник з питань національної безпеки Майк Волтц заявив журналістам у четвер, що Зеленський повинен "повернутися за стіл переговорів" щодо питання корисних копалин.

"Це переговори. А на переговорах ви домовляєтеся. Україна хоче вести переговори про корисні копалини, тому ми говоримо про це", - наголосив представник Білого дому.

Зеленський відмовився підписувати запропонований варіант.

Згодом він пояснив, що американський проєкт не містив жодних гарантій безпеки для України, і що його нав'язали Києву в той час, коли Україну виключили з американо-російських переговорів про її майбутнє.

Відмова спровокувала різку реакцію Трампа. Днями він публічно розкритикував Зеленського, в тому числі і через пропозицію щодо корисних копалин, звинувативши Київ у зриві угоди.

"Позиція Зеленського щодо угоди про видобуток корисних копалин була одним з питань, які розчарували Трампа та інших високопоставлених американських чиновників і посилили напруженість через зустріч США і Росії в Саудівській Аравії", — кажуть американські та українські чиновники.

У середу ввечері Трамп заявив, що намагається "воскресити" угоду про видобуток корисних копалин.

Україна готова до корисної угоди з Трампом

У четвер, 20 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником президента США у справах України та Росії Кітом Келлогом.

"Хороша розмова, багато деталей. Вдячний Сполученим Штатам за всю надану допомогу та двопартійну підтримку України й українського народу. Це важливо для нас і для всього вільного світу, щоб американська сила відчувалась", - зазначив президент.

Він також повідомив, що детально обговорив із Келлогом дієві гарантії безпеки.

"Україна готова до сильної, дійсно корисної угоди з президентом Сполучених Штатів щодо інвестицій і безпеки. Ми запропонували найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату. Наша команда готова до роботи 24/7", - наголосив Зеленський.

Зауважимо, після зустрічі Зеленського і Келлога повинна була відбутися пресконференція, проте за бажанням американської сторони її скасували.

Рідкісноземельні метали: чому Україна та США не підписали угоду

Президент США Дональд Трамп висловив бажання укласти угоду з Україною, згідно з якою Україна постачатиме США рідкісноземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на надання американської допомоги.

Трамп заявив, що Україна погодилася передати США рідкісноземельні метали на суму 500 мільярдів доларів.

Але Україна в обмін на доступ до своїх ресурсів прагне посилених гарантій безпеки з боку Вашингтона.

Міністр фінансів США Скот Бессент нещодавно відвідав Україну. Він привіз до Києва угоду про партнерство, яка включатиме економічну співпрацю між двома країнами. США надіслали пропозицію щодо угоди лише за чотири години до зустрічі Бессента з президентом Володимиром Зеленським. Під час переговорів Бессент наполягав на підписанні документа, проте Зеленський відмовився.

В угоді США вимагали контроль над ширшим спектром стратегічних ресурсів, зокрема рідкісних металів і матеріалів, таких як літій, графіт та уран, які часто помилково ототожнюють із рідкісноземельними копалинами.

Очікувалося, що угоду підпишуть під час зустрічі української та американської делегації на на безпековій конференції у Мюнхені, але цього не сталося.

Зрештою, Україна повідомила адміністрації Трампа, що не може підписати пропозиції Вашингтона, але українці продовжують обмірковувати альтернативи.

Як писав The Telegraph, який отримав чорновий варіант контракту до його офіційного ухвалення, угода означає фактичну економічну колонізацію України США на невизначений термін та передбачає неймовірний тягар відшкодування, виконання якого видається неможливим.

Україна володіє займає перше місце в Європі за запасами урану та літію. Про рідкісноземельні метали, що і де є в Україні та скільки це коштує детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.