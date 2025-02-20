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На противагу Трампу: ЄС запевняє у надійності контролю за фінансовою допомогою Україні

На противагу Трампу: ЄС запевняє у надійності контролю за фінансовою допомогою Україні
Пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. Фото: X (Twitter) дипломатки

Європейський Союз має надійні механізми контролю, які дозволяють відстежувати використання фінансової допомоги Україні.

Про це заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, повідомляє "Укрінформ".

"Я не можу говорити за США чи їх Президента. Я можу сказати, що в рамках усієї нашої підтримки України ми мали дуже надійні процеси, які дозволяли дивитися, куди йдуть гроші", – зазначила Матернова.

За її словами, значна частина коштів Євросоюзу надається у вигляді бюджетної підтримки через Міністерство фінансів України. Також фінансування здійснюється через гранти для громадських організацій, а окремі проєкти реалізуються під контролем ООН, міжнародних фінансових установ та національних агенцій.

"Тож ми впевнені щодо того, куди йдуть гроші", – підкреслила дипломат.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна отримала допомогу у розмірі 350 мільярдів доларів, однак немає звітності щодо її використання.

Він зауважив, що Сполучені Штати витратили на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа, при цьому кошти, надані Європою, ймовірно, повернуться, в той час як США не отримають нічого натомість. Крім того, за словами Трампа, Зеленський сам визнав, що значна частина наданих йому коштів "зникла".

Зауважимо, президент США Дональд Трамп, коментуючи переговори з РФ, які відбулись у Саудівській Аравії без залучення української делегації, заявив, що Україні "не слід було починати" війну, і припустив, що за три роки можна було домовитися про мир. Також президент США заявив, що Зеленський має низький відсоток довіри серед українців, тому необхідно провести вибори.

Автор:
Тетяна Гойденко