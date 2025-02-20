Трамп звинуватив Україну у зриві угоди про рідкісноземельні метали

Президент США Дональд Трамп заявив, що через позицію України зірвалась угода щодо рідкісноземельних металів.

Про це Трамп заявив під час виступу у Білому домі, пише "Суспільне".

За словами президента США, угода про рідкісноземельні метали була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України гроші.

"США витратили на допомогу Україні на $200 мільярдів більше, ніж Європа. Гроші Європи гарантовані, вони отримують свої гроші назад. Це форма позики… Ми просто роздаємо свої гроші, і у нас була угода щодо рідкісноземельних металів та інших речей, але Україна порушили цю угоду. Вони порушили її два дні тому", — наголосив Трамп.

Він також звинуватив минулу адміністрацію США, нібито вони неефективно вели економічну політику, дозволяючи європейським країнам отримувати фінансову вигоду.

Як повідомляє Reuters із посиланням на джерела, Трамп наполягає на тому, щоб договір з Україною був укладений до того, як він санкціонує подальшу військову підтримку Києва або просунеться вперед у посередництві в мирних переговорах між Україною і Росією.

Відповідаючи на питання, чи будуть американські чиновники продовжувати вимагати укладання угоди, радник Трампа, який говорив на умовах анонімності, сказав про Володимира Зеленського: "Безумовно, нам потрібно повернути цього хлопця до реальності".

Рідкісноземельні метали: чому Україна та США не підписали угоду

Президент США Дональд Трамп висловив бажання укласти угоду з Україною, згідно з якою Україна постачатиме США рідкісноземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на надання американської допомоги.

Трамп заявив, що Україна погодилася передати США рідкісноземельні метали на суму 500 мільярдів доларів.

Але Україна в обмін на доступ до своїх ресурсів прагне посилених гарантій безпеки з боку Вашингтона.

Міністр фінансів США Скот Бессент нещодавно відвідав Україну. Він привіз до Києва угоду про партнерство, яка включатиме економічну співпрацю між двома країнами. США надіслали пропозицію щодо угоди лише за чотири години до зустрічі Бессента з президентом Володимиром Зеленським. Під час переговорів Бессент наполягав на підписанні документа, проте Зеленський відмовився.

В угоді США вимагали контроль над ширшим спектром стратегічних ресурсів, зокрема рідкісних металів і матеріалів, таких як літій, графіт та уран, які часто помилково ототожнюють із рідкісноземельними копалинами.

Очікувалося, що угоду підпишуть під час зустрічі української та американської делегації на на безпековій конференції у Мюнхені, але цього не сталося.

Зрештою, Україна повідомила адміністрації Трампа, що не може підписати пропозиції Вашингтона, але українці продовжують обмірковувати альтернативи.

Як писав The Telegraph, який отримав чорновий варіант контракту до його офіційного ухвалення, угода означає фактичну економічну колонізацію України США на невизначений термін та передбачає неймовірний тягар відшкодування, виконання якого видається неможливим.

Україна володіє займає перше місце в Європі за запасами урану та літію. Про рідкісноземельні метали, що і де є в Україні та скільки це коштує детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.