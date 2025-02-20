Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,68

+0,11

EUR

43,47

+0,01

Наличный курс:

USD

41,90

41,85

EUR

43,90

43,70

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В противовес Трампу: ЕС уверяет в надежности контроля за финансовой помощью Украине

В противовес Трампу: ЕС уверяет в надежности контроля за финансовой помощью Украине
Госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова. Фото: X (Twitter) дипломатки

Европейский Союз имеет надежные механизмы контроля, позволяющие отслеживать использование финансовой помощи Украине.

Об этом заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова, сообщает "Укринформ".

"Я не могу говорить о США или их Президенте. Я могу сказать, что в рамках всей нашей поддержки Украины мы имели очень надежные процессы, которые позволяли смотреть, куда идут деньги", — отметила Матернова.

По ее словам, большая часть средств Евросоюза предоставляется в виде бюджетной поддержки через Министерство финансов Украины. Также финансирование осуществляется через гранты для организаций, а отдельные проекты реализуются под контролем ООН, международных финансовых учреждений и национальных агентств.

"Поэтому мы уверены в том, куда идут деньги", – подчеркнула дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина получила помощь в размере 350 миллиардов долларов, однако нет отчетности по ее использованию.

Он отметил, что Соединенные Штаты потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, при этом средства, предоставленные Европой, вероятно, вернутся, в то время как США не получат ничего вместо этого. Кроме того, по словам Трампа, Зеленский сам признал, что значительная часть предоставленных ему средств "исчезла".

Отметим, президент США Дональд Трамп, комментируя прошедшие в Саудовской Аравии переговоры с РФ без привлечения украинской делегации, заявил, что Украине "не следовало начинать" войну, и предположил, что за три года можно было договориться о мире. Также президент США заявил, что у Зеленского низкий процент доверия среди украинцев, поэтому необходимо провести выборы.

Автор:
Татьяна Гойденко