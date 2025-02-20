В противовес Трампу: ЕС уверяет в надежности контроля за финансовой помощью Украине

Европейский Союз имеет надежные механизмы контроля, позволяющие отслеживать использование финансовой помощи Украине.

Об этом заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова, сообщает "Укринформ".

"Я не могу говорить о США или их Президенте. Я могу сказать, что в рамках всей нашей поддержки Украины мы имели очень надежные процессы, которые позволяли смотреть, куда идут деньги", — отметила Матернова.

По ее словам, большая часть средств Евросоюза предоставляется в виде бюджетной поддержки через Министерство финансов Украины. Также финансирование осуществляется через гранты для организаций, а отдельные проекты реализуются под контролем ООН, международных финансовых учреждений и национальных агентств.

"Поэтому мы уверены в том, куда идут деньги", – подчеркнула дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина получила помощь в размере 350 миллиардов долларов, однако нет отчетности по ее использованию.

Он отметил, что Соединенные Штаты потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, при этом средства, предоставленные Европой, вероятно, вернутся, в то время как США не получат ничего вместо этого. Кроме того, по словам Трампа, Зеленский сам признал, что значительная часть предоставленных ему средств "исчезла".

Отметим, президент США Дональд Трамп, комментируя прошедшие в Саудовской Аравии переговоры с РФ без привлечения украинской делегации, заявил, что Украине "не следовало начинать" войну, и предположил, что за три года можно было договориться о мире. Также президент США заявил, что у Зеленского низкий процент доверия среди украинцев, поэтому необходимо провести выборы.