США можуть відключити Україну від Starlink у разі відмови від угоди про копалини – ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість припинення доступу України до супутникового інтернету Starlink Ілона Маска, якщо Київ не погодиться на умови Вашингтона щодо видобутку стратегічних мінералів.

Про це пише Reuters, посилаючись на джерела.

За їхніми словами, це питання обговорювалося між офіційними особами США та України після того, як президент Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію міністра фінансів США Скотта Бессента.

Україна значною мірою покладається на Starlink у зв’язку з тим, що її наземні комунікаційні системи були зруйновані війною.

Під час зустрічі спеціального представника США в Україні Кіта Келлога із Зеленським минулого четверга було заявлено, що країні загрожує неминуче припинення послуги Starlink, якщо вона не погодиться на вимоги щодо корисних копалин.

"Україна працює по Starlink. Вони вважають її своєю Полярною зіркою. Втрата Starlink... була б серйозним ударом", - сказало джерело.

Чого хочуть США

Вашингтон хоче, щоб Київ надав доступ американським компаніям до видобутку рідкісноземельних елементів, зокрема графіту, урану, титану та літію.

Раніше США запропонували Україні угоду, за якою американські компанії отримали б 50% цих ресурсів, але Зеленський її відхилив, вимагаючи від Вашингтона чітких гарантій безпеки.

Старший науковий співробітник Атлантичної ради Мелінда Харінг наголосила, що втрата Starlink була б серйозним ударом для української армії, особливо для управління безпілотниками, які відіграють ключову роль у військовій стратегії.

Відомо, що напруженість між Зеленським і Трампом зросла після того, як минулого тижня Трамп назвав українського лідера "диктатором без виборів", у відповідь на його заяву, що президент США потрапив під вплив російської дезінформації.

Нагадаємо, вчора Білий дім передав Україні "покращений" проєкт угоди про видобуток корисних копалин після того, як президент Володимир Зеленський розлютив Трампа, відхиливши його початкову пропозицію.