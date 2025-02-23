Вже не шість: ЄС готує пакет військової допомоги Україні на 20 млрд євро

Європейські лідери працюють над новим пакетом військової допомоги для України, вартість якого може перевищити 20 мільярдів євро. Це рішення продиктоване необхідністю зміцнити обороноздатність Києва на тлі зміни політичної позиції Сполучених Штатів.

Про це повідомляє POLITICO з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

До пакету увійдуть артилерійські снаряди, ракети та грошові внески. Раніше обговорювали суму від 6 до 10 мільярдів євро, проте вона суттєво зросла під час переговорів і може ще змінюватися.

POLITICO пише, що допомога координується головним дипломатом ЄС Каєю Каллас і перевищує попередні зобов’язання Європи перед Україною. Проте остаточне ухвалення рішення ускладнене позицією Угорщини, яка виступає проти надання нових пакетів підтримки.

Зазначається, що вирішення питання військової допомоги відбувається на тлі підготовки спільного візиту європейських лідерів до Києва, який має відбутися в понеділок – у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Разом з тим, президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відправляються до Вашингтона для зустрічі з Дональдом Трампом. Візит Макрона має на меті краще зрозуміти позицію американської адміністрації щодо подальшої підтримки України.

Запланований пакет військової допомоги з боку ЄС став реакцією на останні заяви президента США Дональда Трампа, який назвав Володимира Зеленського "диктатором" і звинуватив його в тому, що Україна "обманом змусила" США витратити мільярди доларів на військову допомогу.

Крім того, спікер Палати представників США від Республіканської партії заявив, що у Вашингтоні "немає апетиту" на подальше фінансування української оборони. На цьому тлі Європа посилює власні зусилля, щоб підтримати Київ у війні з Росією.

Нагадаємо, раніше Європейський Союз розглядав можливість надання Україні нового пакета військової допомоги вартістю щонайменше 6 мільярдів євро. За словами європейських дипломатів, цей пакет мав включати артилерійські снаряди, системи протиповітряної оборони та інше військове обладнання.