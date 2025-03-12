Зеленський переконаний, що США посилять тиск на РФ у разі відмови від перемир’я

Якщо Росія відмовиться від пропозицій, вироблених під час зустрічі української та американської делегацій в Саудівській Аравії, Україна розраховує на сильні кроки з боку Сполучених Штатів.

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Про це під час пресконференції заявив президент України Володимир Зеленський.

На його думку, США можуть посилити санкції щодо РФ, а також збільшити військову допомогу Україні в разі відмови російської сторони від тридцятиденного перемир’я.

Відповідаючи на питання, що зробить США, якщо РФ не погодиться на перемир’я, Зеленьский заявив: "Сильні кроки щодо російської сторони. Я так розумію, що ми можемо розрахувати на сильні кроки. Я не знаю, деталі поки що не знаю, але ми говоримо про санкційні дії відповідно, ну і посилення України".

Оцінюючи шанси того, що РФ все ж таки погодиться на запропоноване українською стороною 30-денне перемир’я, Зеленський відповів:

"Які шанси? Давайте подивимось", - наголосив президент.

Він підкреслив, що українці дуже очікують на позитивний результат у цих перемовинах.

"Я б дуже хотів, щоб ми мали позитивний результат для людей. Люди дуже довго борються за себе в Україні. Дуже довго воюють та гідні того, щоб мати... світло. Ми все для цього робимо", - додав Зеленський.

Зауважимо, натомість президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що Росія погодиться на припинення вогню в Україні терміном на місяць, інакше війна триватиме й надалі.

Україна та США зробили важливі кроки до миру

В Саудівській Аравії під час переговорів за участю Сполучених Штатів і України були зроблені значні кроки до встановлення тривалого миру в Україні.

Україна підтримала пропозицію США про запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін і виконанням з боку Росії.

США підтвердили скасування паузи в обміні розвідданими та відновлення безпекової допомоги Україні.

Обидві делегації погодилися створити переговорні групи та розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який гарантуватиме довгострокову безпеку України.

США зобов’язалися обговорити ці пропозиції з Росією.