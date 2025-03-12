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Зеленський переконаний, що США посилять тиск на РФ у разі відмови від перемир’я
Якщо Росія відмовиться від пропозицій, вироблених під час зустрічі української та американської делегацій в Саудівській Аравії, Україна розраховує на сильні кроки з боку Сполучених Штатів.
Про це під час пресконференції заявив президент України Володимир Зеленський.
На його думку, США можуть посилити санкції щодо РФ, а також збільшити військову допомогу Україні в разі відмови російської сторони від тридцятиденного перемир’я.
Відповідаючи на питання, що зробить США, якщо РФ не погодиться на перемир’я, Зеленьский заявив: "Сильні кроки щодо російської сторони. Я так розумію, що ми можемо розрахувати на сильні кроки. Я не знаю, деталі поки що не знаю, але ми говоримо про санкційні дії відповідно, ну і посилення України".
Оцінюючи шанси того, що РФ все ж таки погодиться на запропоноване українською стороною 30-денне перемир’я, Зеленський відповів:
"Які шанси? Давайте подивимось", - наголосив президент.
Він підкреслив, що українці дуже очікують на позитивний результат у цих перемовинах.
"Я б дуже хотів, щоб ми мали позитивний результат для людей. Люди дуже довго борються за себе в Україні. Дуже довго воюють та гідні того, щоб мати... світло. Ми все для цього робимо", - додав Зеленський.
Зауважимо, натомість президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що Росія погодиться на припинення вогню в Україні терміном на місяць, інакше війна триватиме й надалі.
Україна та США зробили важливі кроки до миру
В Саудівській Аравії під час переговорів за участю Сполучених Штатів і України були зроблені значні кроки до встановлення тривалого миру в Україні.
Україна підтримала пропозицію США про запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін і виконанням з боку Росії.
США підтвердили скасування паузи в обміні розвідданими та відновлення безпекової допомоги Україні.
Обидві делегації погодилися створити переговорні групи та розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який гарантуватиме довгострокову безпеку України.
США зобов’язалися обговорити ці пропозиції з Росією.