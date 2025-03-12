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Зеленский убежден, что США усилят давление на РФ в случае отказа от перемирия
Если Россия откажется от предложений, производимых во время встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии, Украина рассчитывает на сильные шаги со стороны Соединенных Штатов.
Об этом на пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его мнению, США могут ужесточить санкции в отношении РФ, а также увеличить военную помощь Украине в случае отказа российской стороны от тридцатидневного перемирия.
Отвечая на вопрос, что сделает США, если РФ не согласится на перемирие, Зеленьский заявил: "Сильные шаги по отношению к российской стороне. Я так понимаю, что мы можем рассчитать на сильные шаги. Я не знаю, детали пока не знаю, но мы говорим о санкционных действиях соответственно, ну и усиления Украины".
Оценивая шансы того, что РФ все же согласится на предложенное украинской стороной 30-дневное перемирие, Зеленский ответил:
"Какие шансы? Давайте посмотрим", – подчеркнул президент.
Он подчеркнул, что украинцы очень ожидают положительного результата в этих переговорах.
"Я бы очень хотел, чтобы мы имели положительный результат для людей. Люди очень долго борются за себя в Украине. Очень долго воюют и достойны того, чтобы иметь свет. Мы все для этого делаем", — добавил Зеленский.
Заметим, президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия согласится на прекращение огня в Украине сроком на месяц, иначе война будет продолжаться и дальше.
Украина и США сделали важные шаги к миру
В Саудовской Аравии во время переговоров с участием Соединенных Штатов и Украины были сделаны значительные шаги к установлению продолжительного мира в Украине.
Украина поддержала предложение США о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон и исполнению со стороны России.
США подтвердили отмену паузы в обмене разведданными и возобновление безопасности помощи Украине .
Обе делегации согласились создать переговорные группы и начать переговоры для достижения устойчивого мира, гарантирующего долгосрочную безопасность Украины .
США обязались обсудить эти предложения с Россией.