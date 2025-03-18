Українські акції та облігації продовжують зростати перед розмовою Трампа з Путіним

Українські акції на Варшавській фондовій біржі (WSE) після зростання на 9,43% в понеділок (17 березня), у вівторок додали ще 5,54% на тлі очікуваної розмови Трампа з Путіним щодо мирного врегулювання.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з даними WSE, після стрімкого ранкового зростання ціни українських акцій дещо знизилися протягом дня.

Так курс акцій Milkiland зріс на 1,69%, агрохолдингів "Агротон" та "ІМК" із землями біля фронту - на 2,74% і 15,26%, KSG-Agro - на 1,18%, найбільшого у країні виробника цукру - "Астарти" – на 1,78%.

Також зросли в ціні на 4,46% акції компанії Coal Energy (всі ці папери входять до складу індексу) із зупиненими через війну шахтами.

Водночас на Лондонській біржі, де нема такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, курс акцій найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП з ранку вівторка виріс на 3,86%, тоді як акцій гірничорудної компанії Ferrexpo – на 3,80%.

На ринку єврооблігацій зростання котировок єврооблігацій України перед важливою розмовою очільників США та РФ відсутнє. За даними Франкфуртської фондової біржі, вони навіть трохи подешевшали – на 0,25-0,4%.

Що відомо про розмову Трампа з Путіним

Президент США Дональд Трамп повідомив, що у вівторок, 18 березня, планує провести розмову з російським диктатором Володимиром Путіним щодо припинення війни, а також обговорити питання територій та "поділ певних активів" між РФ та Україною.

Трамп висловив сподівання, що Росія погодиться на припинення вогню в Україні терміном на місяць, інакше війна триватиме й надалі. Проте Росія передала США список вимог щодо угоди про припинення війни в Україні та відновлення відносин із Вашингтоном.

Раніше Трамп заявив, що Путін зробив багатообіцяючу заяву про умови припинення вогню, однак вона не є повною. Американський президент повідомив, що питання окупованих українських земель та контролю над Запорізькою АЕС обговорюються в рамках мирних переговорів про припинення вогню.

Нагадаємо, перші 50 днів другого президентства Дональда Трампа відзначилися значною нестабільністю фондового ринку США. Фондові ринки США та американські акції 10 березня продемонстрували найнижчі показники з 2009 року.