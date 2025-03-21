Трамп анонсував підписання угоди про мінеральні ресурси з Україною найближчим часом

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що угоду з Україною щодо видобутку рідкоземельних мінералів буде укладено найближчим часом.

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Про це пише Reuters.

Трамп підписав указ про видобуток копалин у США

Зазначається, що 20 березня Трамп застосував надзвичайні повноваження і підписав указ для збільшення внутрішнього виробництва найважливіших корисних копалин, які широко використовуються в економіці, щоб зменшить залежність від китайської сировини. Китай є найбільшим у світі виробником або переробником багатьох найважливіших корисних копалин.

"Сполучені Штати колись були найбільшим у світі виробником корисних копалин, але надмірне федеральне регулювання підірвало видобуток корисних копалин у нашій країні", — йдеться в указі президента.

Згідно документу уряд має створити список шахт США та земель, які можуть використовуватися для переробки корисних копалин. Наразі США виробляють дуже мало літію та нікелю, а єдина кобальтова шахта була закрита минулого року на тлі інтенсивної китайської конкуренції. У США є кілька мідних шахт, але лише два заводи для переробки червоного металу в труби, електропроводку та інші компоненти. У США є лише одна шахта для видобутку рідкоземельних металів, які використовуються для виготовлення магнітів.

Наказ також заохочує швидше видавати дозволи на проекти з видобутку та переробки корисних копалин і директиву для Міністерства внутрішніх справ щодо пріоритетності видобутку корисних копалин на федеральній землі.

Угода з Україною

"Як ви знаєте, ми також підписуємо угоди в різних місцях, щоб відкрити рідкоземельні мінерали та багато інших речей по всьому світу… І одна з речей, яку ми робимо, - це підписання найближчим часом угоди щодо рідкоземельних елементів з Україною, яка має величезну цінність... І ми це цінуємо", - сказав Трамп під час підписання указу.

Раніше повідомлялося, що президенти України Володимир Зеленський і Трамп домовилися про якнайшвидше укладення угоди щодо розробки критичних мінералів в Україні.

Але Трамп планує повʼязати угоду про корисні копалини з вимогами до України, щоб вона гарантувала швидке припинення вогню з Росією.