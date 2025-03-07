Трамп висунув нову умову Україні для підписання угоди про корисні копалини - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп планує повʼязати угоду про корисні копалини з вимогами до України, щоб вона гарантувала швидке припинення вогню з Росією.

Про це пише Bloomberg.

За даними видання, Трамп готовий підписати угоду про природні ресурси, якщо президент України Володимир Зеленський погодиться на конкретні заходи для досягнення перемирʼя та переговорів з Росією.

Як пише Bloomberg, посилаючись на свої джерела, додаткові умови є основною причиною того, що угода про економічне співробітництво ще не підписана, незважаючи на публічні заяви Трампа та Зеленського про те, що вони готові її підписати.

До цього CBS News писало, що Трамп наполягає на «більшій, кращій угоді» з Україною про рідкоземельні копалини. Джерела видання зазначали, що нинішній варіант угоди не є остаточним, деякі її пункти можуть змінити.

Нагадаємо, 28 лютого під час прес-конференції в Овальному кабінеті Білого дому між Зеленським і Трампом виникла суперечка. Трамп звинуватив Україну в "ігри з Третьою світовою війною" і вимагав укласти угоду. В результаті українська делегація залишила Білий дім, і угода про корисні копалини не була підписана.

3 березня Зеленський заявив, що Україна готова негайно розпочати переговори, аби прискорити досягнення справжнього та стійкого миру під керівництвом Трампа.

Рідкісноземельні метали: угода між Україною та США

Президент США Дональд Трамп висловив бажання укласти угоду з Україною, згідно з якою Україна постачатиме США рідкісноземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на надання американської допомоги. Трамп заявив, що Україна погодилася передати США рідкісноземельні метали на суму 500 мільярдів доларів.

Але Україна в обмін на доступ до своїх ресурсів прагне посилених гарантій безпеки з боку Вашингтона.

26 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що угода між США та Україною про корисні копалини та рідкісноземельні метали вже опрацьована. Вона являє собою попередній договір, який встановить умови інвестицій між країнами. Водночас Київ та Вашингтон спільно керуватимуть фондом.

Зауважимо, більшість корисних копалин знаходяться на тимчасово окупованих РФ територіях. Про рідкісноземельні метали, що і де є в Україні та скільки це коштує, детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.