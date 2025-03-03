Перспективи освоєння рідкоземельних металів українських родовищ іноземними компаніями

Що таке рідкоземельні корисні копалини, та що Україна може запропонувати?

Останнім часом, в ЗМІ активно обговорюється тема передачі рідкоземельних корисних копалин Україною у користування Сполученим Штатам Америки взамін гарантій безпеки України.

До рідких та рідкоземельних елементів належать: літій, рубідій та цезій, берилій, тантал і ніобій, скандій, германій, олово, вольфрам, молібден, ртуть і сурьма, вісмут, цирконій і гафній.

Український Щит (а це центральна частина України від приазов’я до Житомирщини) є унікальною рідкометальною провінцією. Тут відомі рудопрояви більшості рідких і рідкоземельних металів.

Схема розташування родовищ і рудопроявів берилію на території України.

Розвідка і освоєння родовищ

Для того, щоб розробляти будь яке родовище, необхідно:

провести детальну геологічну розвідку, тобто вивчити матеріали попередніх розвідок або пошукових робіт в районі робіт, можливо на інші корисні копалини, щоб як мінімум мати уявлення про геологічну будову району робіт і закономірності розташування в просторі рудовміщуючих порід. Скласти проєкт на геологічне вивчення і закласти мережу бурових свердловин, виконати буріння колонковим способом із відбором керну, його документацією і відбором зразків для лабораторних робіт. Навіть якщо родовище було вивчене в радянські часи, якість геологорозвідувальних робіт могла не відповідати сучасним вимогам, тому нерідко проводять дорозвідки, бурять завірочні свердловини, або добурюють і довивчають корисну копалину на флангах вже розвіданого родовища. За результатами цих робіт фахівці пишуть професійний звіт із геолого-економічної оцінки запасів, де:

- підраховані об’єми рудних тіл і вміст в них корисного компоненту;

- виконані детальні економічні розрахунки із врахуванням техніки і обладнання для розробки даного родовища;

- написані висновки щодо якості, кількості корисних копалин і доцільності розробки з економічної точки зору;

- Звіт з оцінки впливу на довкілля;

- Скласти проєкт розробки і рекультивації родовища;

- Закупити обладнання для видобутку і збагачення корисної копалини.

Вартість таких робіт може складати мільйони доларів США, а вартість обладнання для видобутку і збагачення корисної копалини десятки мільйонів доларів США. Фінансувати такі роботи в Україні здатні лише найзаможніші компанії. Враховуючи все вищезазначене, виникає питання, передати родовище іншій країні в користування це як ? Це ж не пісок, що видобуваєш і продаєш, хто в такому разі профінансує всі роботи з освоєння корисних копалин ? Чи будуть на цих підприємствах працювати Українці і отримувати гідну оплату праці ? Чи буде з видобутку корисних копалин сплачуватись рентні платежі до Державного бюджету України ?

Варто також зазначити, що навіть при високій продуктивності, запасів може бути від 20 до 100 і більше років. Тобто, інвестор сьогодні може почати видобуток, а через 20 років припинити його, або закінчиться срок дії спеціального дозволу на користування надрами. Тому більше питань, ніж відповідей.

Перспективи освоєння рідкоземельних металів українських родовищ іноземними компаніями

Україна володіє значними запасами рідкоземельних металів (РЗМ), які є важливими для сучасних технологій, таких як виробництво електроніки, відновлювальних джерел енергії, автомобільної промисловості (зокрема для електричних транспортних засобів) і багато інших галузей. Незважаючи на це, на даний момент українські родовища РЗМ не освоєні в повному обсязі, а іноземні компанії можуть стати важливими гравцями в процесі їх видобутку та переробки. Розглянемо перспективи такого освоєння, переваги та виклики, що стоять перед Україною і міжнародними інвесторами.

Потенціал рідкоземельних металів в Україні

Україна має велику кількість родовищ рідкоземельних металів, зокрема, в Житомирській та Кіровоградській областях. Оцінюється, що запасів РЗМ у країні вистачить на кілька десятків років видобутку, причому це лише поки що розвідані ресурси. Основні види РЗМ, які є в Україні, включають скандій, лантан, церієвий та інші метали, що використовуються в найсучасніших технологіях.

Розвиток видобутку та переробки рідкоземельних металів в Україні може стати важливим чинником для розвитку економіки та забезпечення національної енергетичної безпеки, а також частиною глобальної стратегії постачання критично важливих матеріалів для промисловості.

Рудне поле пегматитів - сировини літію і берилію.

Інтерес іноземних компаній

Іноземні компанії, особливо з Китаю, США, Японії та Європейського Союзу, проявляють великий інтерес до українських родовищ РЗМ. Причин цьому кілька:

Глобальний попит на рідкоземельні метали: Потреба в рідкоземельних металах у світі зростає, зокрема через розвиток відновлювальних джерел енергії та електричних автомобілів. Україна, маючи значні запаси, стає стратегічним партнером для країн, що мають обмежені власні ресурси. Технологічний потенціал: Багато іноземних компаній володіють необхідними технологіями для ефективного видобутку, переробки та очищення рідкоземельних металів. Україна, маючи природні ресурси, може скористатися цією технологією для максимізації вигоди від своїх родовищ. Диверсифікація постачання: Для багатьох країн, зокрема США, важливо мати альтернативні джерела постачання РЗМ, щоб зменшити залежність від Китаю, який є основним постачальником цих матеріалів у світі. Економічні та політичні фактори: Україна може бути вигідною територією для іноземних інвестицій, особливо у світлі бажання диверсифікувати економічну ситуацію в країні. Міжнародні компанії можуть отримати доступ до великих покладів за умов взаємовигідних угод.

Перешкоди та виклики

Екологічні питання: Видобуток рідкоземельних металів є енергозатратним і може мати серйозні екологічні наслідки, якщо не будуть застосовані сучасні екологічно чисті технології. Українське законодавство може ставити вимоги щодо охорони навколишнього середовища, що може бути перепоною для іноземних інвесторів, які не готові вкладати кошти в екологічно безпечні технології. Політичні та економічні ризики: Оскільки Україна все ще перебуває в процесі стабілізації після тривалих політичних і економічних змін, іноземні інвестори можуть бути обережними у питаннях, що стосуються правової бази та ризиків, пов'язаних з місцевими умовами. Конкуренція з іншими країнами: Існує конкуренція між Україною та іншими країнами з розвиненою інфраструктурою для видобутку РЗМ. Крім того, ряд країн, зокрема Китай, може мати більш вигідні умови для інвесторів, що робить Україну менш привабливою. Недостатня інфраструктура: Для повного освоєння родовищ необхідно значне оновлення інфраструктури. Погана дорожня мережа, відсутність розвинених логістичних шляхів можуть стати обмеженням для ефективного видобутку та транспортування рідкоземельних металів.

Можливості для розвитку співпраці

Створення спільних підприємств: Одним з найбільш перспективних напрямків є створення спільних підприємств між українськими та іноземними компаніями. Це дозволить поєднати ресурси України та технології та інвестиції іноземних партнерів. Інвестиції в інфраструктуру та технології: Українські родовища можуть стати вигідними для іноземних компаній, якщо країна створить сприятливі умови для інвестицій у розробку інфраструктури та застосування передових технологій. Підтримка держави у вигляді пільгових умов може стимулювати іноземні компанії до інвестицій. Співпраця в науково-дослідницькій сфері: Українські науковці мають великий потенціал для розробки нових технологій видобутку та переробки РЗМ, що може стати основою для співпраці з іноземними компаніями.

Висновки

Освоєння рідкоземельних металів українських родовищ іноземними компаніями може стати важливим кроком до розвитку національної економіки та зміцнення міжнародних відносин. Для цього необхідно створити умови для інвестицій, зокрема поліпшити інфраструктуру, впровадити екологічно чисті технології та забезпечити правову стабільність. У свою чергу, міжнародні компанії мають можливість доступу до важливих природних ресурсів, що можуть стати основою для технологічних інновацій і економічного розвитку.

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