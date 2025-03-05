Трамп наполягає на новій, "більш вигідній" угоді про корисні копалини з Україною – ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила підписання угоди з Україною щодо корисних копалин і прагне змінити її умови, оскільки Трамп наполягає на "більшій і кращій угоді".

Про це пише CBS News, посилаючись на ознайомлених із переговорами осіб.

Після перепалки в овальному кабінеті між Трампом, президентом України Володимиром Зеленським і віце-президентом США Джей Ді Венсом, міністр фінансів США Скотт Бессент, який брав участь у переговорах із Зеленським, заявив, що угода наразі неактивна.

Проте, зараз джерела зазначають, що її умови можуть суттєво змінитися.

За даними CBS, на вівторок не було заплановано жодного підписання угоди Трампом або його головними радниками. Однак під час виступу перед Конгресом президент США повідомив, що отримав того ж дня листа від Зеленського, в якому український лідер запропонував підписати угоду "у будь-який зручний для вас час".

Зеленський також підкреслив, що Україна прагне миру та готова співпрацювати з адміністрацією Трампа для його досягнення.

Стратегічне значення українських корисних копалин

На даний момент близько 20% території України, зокрема східний Донбас і Крим, перебувають під російською окупацією. Ці регіони містять значні запаси корисних копалин, включно з рідкоземельними елементами, необхідними для оборонної, аерокосмічної, технологічної та енергетичної галузей.

Україна володіє близько 5% світових запасів рідкоземельних металів. Для порівняння, США, які мають площу в 12 разів більшу, контролюють лише 1-2% таких ресурсів.

Повідомляється, що переговори тривають, і США прагнуть отримати вигідніші умови для себе. Водночас Україна зацікавлена у співпраці, яка допоможе розвивати видобуток стратегічних ресурсів і залучати інвестиції.

Нагадаємо, вчора Зеленський підкреслив, що зустріч у Білому домі не виправдала очікувань.

"Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру... Прикро, що все склалося саме так. Однак настав час діяти правильно. Спільна співпраця та комунікація повинні бути конструктивними", - зазначив він.

В свою чергу, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що Київ твердо налаштований зберегти й розвивати партнерство з США. За його словами, підтримка з боку США триває, і Україна розраховує на її подальше продовження.

Також він заявив, що Україна готова підписати анонсовану угоду зі США про видобуток корисних копалин, але потребує гарантій безпеки з американского боку.