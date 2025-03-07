Трамп выдвинул новое условие Украине для подписания соглашения о полезных ископаемых – СМИ

Президент США Дональд Трамп планирует увязать соглашение о полезных ископаемых с требованиями к Украине, чтобы оно гарантировало скорейшее прекращение огня с Россией.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, Трамп готов подписать соглашение о природных ресурсах, если президент Украины Владимир Зеленский согласится на конкретные меры по достижению перемирия и переговоров с Россией.

Как пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники, дополнительные условия являются основной причиной того, что соглашение об экономическом сотрудничестве еще не подписано, несмотря на публичные заявления Трампа и Зеленского о том, что они готовы его подписать.

До этого CBS News писало, что Трамп настаивает на «большем, лучшем соглашении» с Украиной о редкоземельных ископаемых. Источники издания отмечали, что нынешний вариант соглашения не является окончательным, некоторые его пункты могут быть изменены.

Напомним, 28 февраля во время пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома между Зеленским и Трампом возник спор. Трамп обвинил Украину в "играх с Третьей мировой войной" и потребовал заключить соглашение. В результате украинская делегация покинула Белый дом, и соглашение о полезных ископаемых не было подписано.

3 марта Зеленский заявил, что Украина готова немедленно начать переговоры, чтобы ускорить достижение подлинного и устойчивого мира под руководством Трампа.

Редкоземельные металлы: соглашение между Украиной и США

Президент США Дональд Трамп выразил желание заключить соглашение с Украиной, согласно которому Украина будет поставлять США редкоземельные минералы, необходимые для производства электроники, в обмен на предоставление американской помощи. Трамп заявил, что Украина согласилась передать США редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов.

Но Украина в обмен на доступ к своим ресурсам стремится к усиленным гарантиям безопасности со стороны Вашингтона.

26 февраля премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых и редкоземельных металлах уже проработано. Он представляет собой предварительный договор, который установит условия инвестиций между странами. В то же время Киев и Вашингтон будут совместно управлять фондом.

Заметим, что большинство полезных ископаемых находятся на временно оккупированных РФ территориях. О редкоземельных металлах, что и где есть в Украине и сколько это стоит, читайте в материале Delo.ua.