В СМИ появился полный текст соглашения Украины и США об ископаемых

26 февраля премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых и редкоземельных металлах уже проработано. Он представляет собой предварительный договор, который установит условия инвестиций между странами. В то же время Киев и Вашингтон будут совместно управлять фондом.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

Шмигаль добавил, что нынешние источники добычи полезных ископаемых не будут включать в это соглашение, однако они могут "поделиться" своей инфраструктурой для разведки и добычи новых месторождений.

Также известно, что рамочное соглашение с США от Украины подпишет первый вице-премьер-министр экономики Свириденко.

Добавим, что Европейская правда опубликовала финальный текст соглашения.

Двухстороннее соглашение об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления

Учитывая, что Соединенные Штаты Америки оказали значительную финансовую и материальную поддержку Украине с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года;

Учитывая, что американский народ желает инвестировать вместе с Украиной в свободную, суверенную и безопасную Украину;

Учитывая, что Соединенные Штаты Америки и Украина стремятся к длительному миру в Украине и длительному партнерству между их двумя народами и правительствами;

Учитывая, что Соединенные Штаты Америки и Украина признают вклад, который внесла Украина в укрепление международного мира и безопасности, добровольно отказавшись от третьего по величине в мире арсенала ядерного оружия;

Учитывая, что Соединенные Штаты Америки и Украина желают обеспечить, чтобы те государства и другие лица, действовавшие враждебно против Украины в конфликте, не получили выгоды от восстановления Украины после прихода длительного мира;

ТЕПЕРЬ правительство Соединенных Штатов Америки и правительство Украины (каждое из которых — "Участник") заключают это Двустороннее соглашение об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления с целью углубления партнерства между Соединенными Штатами Америки и Украиной, как изложено в настоящем документе.

1. Правительства Украины и Соединенных Штатов Америки с целью достижения длительного мира в Украине намерены создать Инвестиционный фонд восстановления (Фонд), создав партнерство в Фонде через общую собственность, которая будет определена Соглашением о Фонде. Совместная собственность будет учитывать фактические взносы участников, как определено в разделах 3 и 4. Управление Фондом будет осуществляться совместно представителями Правительства и Правительства Соединенных Штатов Америки. Более подробные условия управления и деятельности Фонда будут изложены в дальнейшем соглашении (Соглашение о Фонде), которое будет согласовано в переговорах сразу после заключения этого Двустороннего соглашения. Максимальный процент владения собственным капиталом и финансовыми интересами Фонда, принадлежащего Правительству Соединенных Штатов Америки, а также полномочия представителей Правительства Соединенных Штатов Америки по принятию решений будут в пределах, разрешенных действующим законодательством Соединенных Штатов. Ни один из Участников не будет продавать, передавать или иным образом прямо или косвенно отчуждать какую-либо часть своей доли в Фонде без предварительного письменного согласия другого Участника.

2. Фонд будет собирать и реинвестировать доходы, вносимые в Фонд, за вычетом расходов, понесенных Фондом, и будет зарабатывать доход от будущей монетизации всех соответствующих природно-ресурсных активов, имеющихся в государственной собственности Украины (независимо от того, находятся ли они в прямой или косвенной государственной собственности Украины), как определены.

3. Правительство Украины будет вносить в Фонд 50% всех поступлений, полученных от будущей монетизации всех соответствующих природно-ресурсных активов, имеющихся в государственной собственности Украины (независимо от того, находятся ли они в прямой или косвенной государственной собственности Украины), определенных как месторождения полезных ископаемых, углеводородов, нефти и других, Урсных активов (таких, как терминалы сжиженного природного газа и портовая инфраструктура) с согласия обоих Участников, как может быть дополнительно описано в Соглашении о Фонде. Чтобы избежать сомнений, такие будущие источники поступлений не включают нынешние источники поступлений, уже входящие в состав общих доходов бюджета Украины. Временные рамки, объем и стабильность взносов будут определены в Соглашении о Фонде. По своему усмотрению Фонд может зачислять или возвращать Правительству Украины фактические расходы, понесенные по вновь созданным проектам, от которых Фонд получает доходы. Взносы, сделанные в Фонд, будут реинвестироваться, по крайней мере, раз в год в Украине с целью содействия безопасности, защите и процветанию Украины, что будет дополнительно определено в Соглашении о Фонде. Соглашение о Фонде также будет иметь положение относительно будущих дивидендов.

4. Согласно действующему законодательству Соединенных Штатов Америки, Правительство Соединенных Штатов Америки будет поддерживать долгосрочные финансовые обязательства по развитию стабильной и экономически преуспевающей Украины. Последующие взносы могут состоять из средств, финансовых инструментов и других материальных и нематериальных активов, критически важных для восстановления Украины.

5. Инвестиционный процесс Фонда будет разработан таким образом, чтобы инвестировать в проекты в Украине и привлекать инвестиции для увеличения развития, обработки и монетизации всех государственных и частных активов, включая следующее, и не только это: месторождения полезных ископаемых, углеводородов, нефти, природного газа и других добывающих материалов, инфраструктуру, порты. Правительство Соединенных Штатов Америки и Правительство Украины намерены, чтобы инвестиционный процесс привел к созданию возможностей для распределения дополнительных средств и большему реинвестированию для обеспечения достаточного поступления капитала для восстановления Украины, как будет определено в Соглашении о Фонде. Участники оставляют за собой право предпринимать необходимые действия для защиты и максимизации ценности. своих экономических интересов в Фонде.

6. Соглашение о Фонде будет включать надлежащие заявления и гарантии, в том числе необходимые для обеспечения того, чтобы любые обязательства, которые Правительство Украины может иметь перед третьими сторонами, или такие обязательства, которые он может взять на себя в будущем, не приводили к продаже, перемещению, передаче, залогу или вне обременения взносов Правительства Украины,. При разработке Соглашения о Фонде Участники будут стремиться избегать конфликтов с обязательствами Украины в рамках ее вступления в Европейский Союз или его обязательств по договоренностям с международными финансовыми организациями и другими официальными кредиторами.

7. Соглашение о Фонде предусматривает, среди прочего, признание того, что как Соглашение о Фонде, так и деятельность, предусмотренная в ней, имеют коммерческий характер. Соглашение о Фонде подлежит ратификации Парламентом Украины в соответствии с Законом Украины "О международных договорах Украины".

8. В Соглашении о Фонде будет уделено особое внимание механизмам контроля, которые делают невозможным ослабление, нарушение или обход санкций и других ограничительных мер.

9. Текст Соглашения о Фонде безотлагательно разработан рабочими группами под председательством уполномоченных представителей Правительства Украины и Правительства Соединенных Штатов Америки. Контактными лицами, ответственными за подготовку Соглашения о Фонде на основе этого Двустороннего соглашения являются: от Правительства Соединенных Штатов Америки: Министерство финансов; от Правительства: Министерство финансов и Министерство экономики.

10. Настоящее Двустороннее соглашение и Соглашение о Фонде составят неотъемлемые элементы архитектуры двусторонних и многосторонних соглашений, а также конкретные шаги по установлению длительного мира, укреплению экономико-безопасной устойчивости и отражению целей, определенных в преамбуле этого Двустороннего соглашения. Правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания продолжительного мира. Участники будут пытаться определить какие-либо необходимые шаги для защиты взаимных инвестиций, как определено в Соглашении о Фонде.

11. Настоящее Двустороннее соглашение обязательно для выполнения и будет выполняться каждым Участником в соответствии с их внутренними процедурами. Правительство США и Правительство Украины обязуются немедленно приступить к проведению переговоров по Соглашению о Фонде.

Подписаны на английском и украинском языках, оба текста равно аутентичными.

От правительства Соединенных Штатов Америки соглашение должен подписать министр финансов Скотт Бессент.

Что известно о редкоземельных металлах в Украине и соглашении между США и Украиной

12 февраля Зеленский сообщил, что министр финансов США Скотт Бессент привез в Киев черновик соглашения о доступе к украинским полезным ископаемым на 500 млрд долларов в обмен на помощь Вашингтона. Известно, что США направили предложение по соглашению только за четыре часа до встречи Бессента с президентом Владимиром Зеленским. В ходе переговоров Бессент настаивал на подписании документа, однако Зеленский отказался. Через два дня Украина доработала драфт меморандума по партнерству и передала его американской стороне.

Уже 15 февраля во время Мюнхенской конференции безопасности Зеленский заявил, что не будет подписывать соглашение в таком беге, потому что оно не защищает интересы украинцев.

24 февраля Трамп заявил, что соглашение по ресурсам Украины будет подписано "очень скоро".

Напомним, сегодня утром стало известно, что Украина согласилась на соглашение с США о полезных ископаемые после того, как Вашингтон исключил самые жесткие требования, но у документа нет четких гарантий безопасности для Киева.