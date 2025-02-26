Соглашение о ископаемых: США пошли на уступки, Украина готова подписать документ

Украина согласилась на соглашение с США о полезных ископаемых после того, как Вашингтон исключил самые жесткие требования, но у документа нет четких гарантий безопасности для Киева.

Об этом сообщает Financial Times.

Что в сделке

Издание со ссылкой на украинских чиновников пишет, что США отказались от требования предоставить им право на 500 миллиардов долларов потенциального дохода от эксплуатации ресурсов Украины.

Собеседники FT утверждают, что им удалось добиться гораздо более выгодных условий. Также они смогли подать соглашение как способ расширить отношения с США.

Окончательный вариант соглашения, датированный 24 февраля, предусматривает создание фонда, в который Украина будет отчислять 50 процентов доходов от будущей монетизации минеральных ресурсов и сопутствующей логистики, принадлежащих государству. Фонд будет инвестировать в проекты в Украине. Размер доли США в фонде и условия будут урегулированы в последующих соглашениях.

Соглашение будет ориентировано на доходы от будущих разработок, включающих нефть и газ, а также сопутствующей логистики (т.е., вероятно, портов). При этом из документа исключены ресурсы, которые уже поступают в казну Украины, то есть она не будет распространяться на деятельность "Нафтогаза" и "Укрнафты".

В то же время, в соглашении нет ссылок на гарантии безопасности со стороны США, на которых первоначально настаивал Киев.

Источники издания заявили, что обновленное соглашение одобрили министры юстиции, экономики и иностранных дел, предлагающие возможный визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля для церемонии подписания соглашения с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме.

Соглашение с Украиной о редкоземельных металлах может оцениваться в $1 трлн

Трамп заявил, что предстоящее соглашение с Украиной о редкоземельных металлах может оцениваться в $1 трлн.

Также он подтвердил визит Зеленского в Вашингтон в пятницу и подтвердил, что соглашение между США и Украиной на финальной стадии.

"Это очень большое соглашение, это может быть сделка на триллион долларов", — цитирует Трампа BBC.

Глава Белого дома подчеркнул, что теперь американские налогоплательщики получат свои деньги обратно — и даже больше.

24 февраля Трамп заявил, что соглашение по ресурсам Украины будет подписано "очень скоро".

Ранее сообщалось, что команды Украины и США находятся на завершающем этапе переговоров по соглашению по украинским редкоземельным минералам. Почти все ключевые детали согласованы, а подписание соглашения состоится в Вашингтоне .

Заметим, что большинство полезных ископаемых находятся на временно оккупированных РФ территориях. О редкоземельных металлах, что и где есть в Украине и сколько это стоит, читайте в материале Delo.ua.