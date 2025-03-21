Трамп анонсировал подписание соглашения о минеральных ресурсах с Украиной в ближайшее время

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что соглашение с Украиной о добыче редкоземельных минералов будет заключено в ближайшее время.

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Об этом пишет Reuters.

Трамп подписал указ о добыче ископаемых в США

Отмечается, что 20 марта Трамп применил чрезвычайные полномочия и подписал указ для увеличения внутреннего производства важнейших полезных ископаемых, широко используемых в экономике, чтобы уменьшить зависимость от китайского сырья. Китай является крупнейшим в мире производителем или переработчиком многих важнейших полезных ископаемых.

"Соединенные Штаты когда-то были крупнейшим в мире производителем полезных ископаемых, но чрезмерное федеральное регулирование подорвало добычу полезных ископаемых в нашей стране", — говорится в указе президента.

Согласно документу, правительство должно создать список шахт США и земель, которые могут использоваться для переработки полезных ископаемых. В настоящее время США производят очень мало лития и никеля, а единственная кобальтовая шахта была закрыта в прошлом году на фоне интенсивной китайской конкуренции. В США есть несколько медных шахт, но только два завода по переработке красного металла в трубы, электропроводку и другие компоненты. В США только одна шахта для добычи редкоземельных металлов, которые используются для изготовления магнитов.

Приказ также поощряет быстрее выдавать разрешения на проекты по добыче и переработке полезных ископаемых и директиву для Министерства внутренних дел о приоритетности добычи полезных ископаемых на федеральной земле.

Соглашение с Украиной

"Как вы знаете, мы также подписываем соглашения в разных местах, чтобы открыть редкоземельные минералы и многие другие вещи по всему миру… И одна из вещей, которую мы делаем, — это подписание в ближайшее время соглашения о редкоземельных элементах с Украиной, которое имеет огромную ценность... И мы это ценим", — сказал Трамп во время подписания указа.

Ранее сообщалось, что президенты Украины Владимир Зеленский и Трамп договорились о скорейшем заключении соглашения по разработке критических минералов в Украине.

Но Трамп планирует увязать соглашение о полезных ископаемых с требованиями к Украине, чтобы оно гарантировало скорейшее прекращение огня с Россией.