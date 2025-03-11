США заинтересованы в украинском литии: TechMet планирует разработку месторождения в Кировоградской области

Ирландская горнодобывающая компания TechMet, специализирующаяся на добыче полезных ископаемых и частично принадлежащая США, планирует разработку литиевого месторождения в Украине.

Об этом пишет Financial Times.

Этот проект может стать одним из первых, реализуемых в рамках соглашения между США и Украиной о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых, которое находится на стадии завершения.

Речь идет об участке литиевых руд "Добра" в Кировоградской области. Исполнительный директор TechMet Брайан Менелл заявил, что ресурсы лития на этом участке в центральной Украине "очень значительны", и компания рассматривает это место с 2023 года.

Интересно, что инвестиционным партнером TechMet в разработке участка литиевых руд является Рональд Лаудер, миллиардер, друг президента США Дональда Трампа. Лаудер также был большим поклонником усилий США купить Гренландию.

Как говорится в материале, Менелл заявил, что TechMet также рассматривал другие потенциальные области в Украине за пределами литиевого месторождения "Добра", включая титан, уран и графит.

"Все эти возможности относительно критически важных минералов в Украине нуждаются в времени, инвестициях и управлении. Я считаю, что [соглашение о критически важных минералах] является положительным, при условии, что оно сейчас состоится, и при условии, что оно будет внедрено эффективным образом, что будет непросто", – сказал он.

О компании TechMet

TechMet, частично принадлежащая правительству США, является дублинской инвестиционной компанией в горнодобывающей промышленности стоимостью 1,2 миллиарда долларов США, среди других инвесторов которой Катарское инвестиционное управление, Mercuria и Lansdowne Partners.

Компания была создана во время первой администрации Трампа, когда американская Международная финансовая корпорация развития инвестировала и стала акционером, ее миссия состоит в том, чтобы способствовать интересам США и Европы в критически важных полезных ископаемых и уменьшить доминирование Китая в цепочке поставок.

Участок "Добра"

Участок "Добра" находится на территории Добровеличковской общины. Она состоит из двух частей и находится в пределах Станкуватского рудного поля Центральноукраинского (Шполянско-Ташлицкого) редкометаллического района.

"Добра" является одним из крупных месторождений лития в Украине, включая Полохивское и Шевченковское, которое находится на контролируемой Россией территории. Ожидается, что спрос на литий, используемый в аккумуляторах для электромобилей, возрастет в течение следующего десятилетия.

Украинское правительство до сих пор не открыло тендер на выдачу лицензии на разработку лития на месторождении "Добра". TechMet планирует находиться среди претендентов на проект, предусматривающий строительство литиевой шахты и перерабатывающих мощностей, пишет FT.

Напомним, что 3 февраля 2025 г. президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в получении украинских редкоземельных металлов в обмен на помощь США. Позже Трамп заявил, что Украина согласилась передать США редкоземельных металлов на сумму 500 миллиардов долларов.

26 февраля премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых и редкоземельных металлах уже проработано. Он представляет собой предварительный договор, который установит условия инвестиций между странами. В то же время Киев и Вашингтон будут совместно управлять фондом.