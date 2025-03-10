Трамп сомневается, сможет ли выжить Украина, но провел оценку украинских полезных ископаемых

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может не выжить в любом случае: с американской поддержкой или без нее.

Об этом он сказал в интервью Fox News.

Трамп о перспективах Украины без военной помощи США

Журналистка Fox News Мария Бартиромо спросила Трампа, устраивает ли его то, что Украина может не выжить без военной помощи США.

"Ну, она может не выжить в любом случае. Послушайте, эта война не должна была произойти, но она произошла. Так что теперь мы застряли в этом беспорядке", — подчеркнул глава Белого дома.

Тогда журналистка сказала, что Украину, как и Израиль, атаковал агрессор и спросила, одинаково ли США относятся к этим странам, а также агрессорам.

"Это очень разные места. Вы говорите о разных уровнях силы. Вы говорите о разных частях света", — заявил президент США.

На вопрос, хотел бы он что-нибудь ответить тем, кто говорит, что Трамп стал на сторону России в войне, президент США повторил, что "никто не был более жестким к России, чем он".

Зеленский брал американские деньги, как конфеты у ребенка

Трамп также отметил, что его предшественник Джо Байден не должен был выделять 350 миллиардов долларов в помощь Украине. По мнению главы Белого дома, президент Украины Владимир Зеленский Трамп якобы выманивал деньги в США.

"То, что Зеленский делал, это было как забирать конфеты у маленького ребенка. Он сообразительный парень. И он жесткий парень. И за Байдена он вынимал деньги из этой страны, как конфеты у ребенка. Это было так легко, с таким отношением. ему дали 350 миллиардов", – подчеркнул Трамп.

Соглашение с Украиной о полезных ископаемых

Трамп заявил, что провел оценку стоимости полезных ископаемых в Украине вместе с ведущими специалистами и подтвердил возможность заключения соглашения по редкоземельным минералам.

На вопрос, будет ли заключено соглашение с Украиной о редкоземельных минералах, Трамп ответил:

"Да, думаю, что да. Определенные люди изучают, действительно ли там есть титан, литий, все эти редкие земельные минералы. Это очень ценные земли", — заявил президент США.

Напомним, 28 февраля во время пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома между Зеленским и Трампом возник спор. Трамп обвинил Украину в "играх с Третьей мировой войной" и потребовал заключить соглашение. В результате украинская делегация покинула Белый дом, и соглашение о полезных ископаемых не было подписано.

После этого Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине, усилив давление на Зеленского.

3 марта Зеленский заявил, что Украина готова немедленно начать переговоры, чтобы ускорить достижение подлинного и устойчивого мира под руководством Трампа.