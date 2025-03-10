Трамп сумнівається, чи зможе вижити Україна, але провів оцінку українських корисних копалин

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може не вижити у будь-якому разі: з американською підтримкою чи без неї.

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

Трамп про перспективи України без військової допомоги США

Журналістка Fox News Марія Бартіромо запитала Трампа, чи влаштовує його те, що Україна може не вижити без військової допомоги США.

"Ну, вона може не вижити в будь-якому випадку. Послухайте, ця війна не мала статися, але вона сталася. Тож тепер ми застрягли в цьому безладі", - наголосив очільник Білого дому.

Тоді журналістка сказала, що Україну, як і Ізраїль, атакував агресор і спитала, чи однаково США ставляться до цих країн, а також агресорів.

"Це дуже різні місця. Ви говорите про різні рівні сили. Ви говорите про різні частини світу", — заявив президент США.

На питання, чи хотів би він щось відповісти тим, хто каже, що Трамп став на бік Росії у війні, президент США повторив, що "ніхто не був більш жорстким до Росії, ніж він".

Зеленський брав американські гроші, як цукерки у дитини

Трамп також зауважив, що його попередник Джо Байден не повинен був виділяти 350 мільярдів доларів на допомогу Україні. На думку очільника Білого дому, президент України Володимир Зеленський Трамп нібито виманював гроші у США.

"Те, що Зеленський робив, це було як забирати цукерки у маленької дитини. Він кмітливий хлопець. І він жорсткий хлопець. І за Байдена він виймав гроші з цієї країни, як цукерки у дитини. Це було так легко, з таким ставленням. І я просто не думаю, що він вдячний. Ми дали йому, за моєю оцінкою, 350 млрд доларів. Європа дала 100 мільярдів, а ми йому дали 350 мільярдів", - підкреслив Трамп.

Угода з Україною про корисні копалини

Трамп заявив, що провів оцінку вартості корисних копалин в Україні разом із провідними фахівцями та підтвердив можливість укладення угоди щодо рідкоземельних мінералів.

На питання, чи буде укладена угода з Україною щодо рідкоземельних мінералів, Трамп відповів:

"Так, думаю, що так. Певні люди вивчають, чи там дійсно є титан, літій, усі ці рідкісні земельні мінерали. Це дуже цінні землі", - заявив президент США.

Нагадаємо, 28 лютого під час прес-конференції в Овальному кабінеті Білого дому між Зеленським і Трампом виникла суперечка. Трамп звинуватив Україну в "ігри з Третьою світовою війною" і вимагав укласти угоду. В результаті українська делегація залишила Білий дім, і угода про корисні копалини не була підписана.

Після цього Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні, посиливши тиск на Зеленського.

3 березня Зеленський заявив, що Україна готова негайно розпочати переговори, аби прискорити досягнення справжнього та стійкого миру під керівництвом Трампа.