США зацікавлені в українському літії: TechMet планує розробку родовища на Кіровоградщині

Ирландская гірничодобувна компанія TechMet, що спеціалізується на видобутку корисних копалин і яка частково належить США, планує розробку літієвого родовища в Україні.

Про це пише Financial Times.

Цей проєкт може стати одним із перших, реалізованих у рамках угоди між США та Україною щодо співпраці у сфері корисних копалин, яка знаходиться на стадії завершення.

Йдеться про ділянку літієвих руд "Добра" в Кіровоградській області. Виконавчий директор TechMet Брайан Менелл заявив, що ресурси літію на цій ділянці в центральній Україні є "дуже значними", і компанія розглядає це місце з 2023 року.

Цікаво, що інвестиційним партнером TechMet у розробці ділянки літієвих руд є Рональд Лаудер, мільярдер, друг президента США Дональда Трампа. Лаудер також був великим прихильником зусиль США купити Гренландію.

Як йдеться в матеріалі, Менелл заявив, що TechMet також розглядав інші потенційні області в Україні за межами літієвого родовища "Добра", включно з титаном, ураном і графітом.

"Усі ці можливості щодо критично важливих мінералів в Україні потребують часу, інвестицій та управління. Я вважаю, що [угода про критично важливі мінерали] є позитивною, за умови, що вона зараз відбудеться, і за умови, що вона буде впроваджена ефективним чином, що буде непросто", – сказав він.

Про компанію TechMet

TechMet, що частково належить уряду США, є дублінською інвестиційною компанією в гірничодобувній промисловості вартістю 1,2 мільярда доларів США, серед інших інвесторів якої Катарське інвестиційне управління, Mercuria та Lansdowne Partners.

Компанію було створено під час першої адміністрації Трампа, коли американська Міжнародна фінансова корпорація розвитку інвестувала та стала акціонером, її місія полягає в тому, щоб сприяти інтересам США та Європи в критично важливих корисних копалинах і зменшити домінування Китаю в ланцюжку постачання.

Ділянка "Добра"

Ділянка "Добра" знаходиться на території Добровеличківської громади. Вона складається з двох частин та знаходиться в межах Станкуватського рудного поля Центральноукраїнського (Шполянсько-Ташлицького) рідкіснометалевого району.

"Добра" є одним із великих родовищ літію в Україні, включаючи Полохівське та Шевченківське, яке знаходиться на контрольованій Росією території. Очікується, що попит на літій, який використовується в акумуляторах для електромобілів, зросте протягом наступного десятиліття.

Український уряд досі не відкрив тендер на видачу ліцензії на розробку літію на родовищі "Добра". TechMet планує бути серед претендентів на проєкт, який передбачатиме будівництво літієвої шахти та переробних потужностей, пише FT.

Нагадаємо, що 3 лютого 2025 року президент США Дональд Трамп висловив зацікавленість в отриманні українських рідкісноземельних металів в обмін на допомогу США. Пізніше Трамп заявив, що Україна погодилася передати США рідкісноземельні метали на суму 500 мільярдів доларів.

26 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що угода між США та Україною про корисні копалини та рідкісноземельні метали вже опрацьована. Вона являє собою попередній договір, який встановить умови інвестицій між країнами. Водночас Київ та Вашингтон спільно керуватимуть фондом.