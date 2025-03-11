Укрепление экономики и безопасности: Зеленский и Трамп договорились "скорее заключить" соглашение о разработке критических минералов

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились о заключении соглашения по разработке критических минералов в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Сегодня в Джидде, Саудовская Аравия, во время переговоров с участием Украины и Соединенных Штатов, состоявшихся при поддержке наследного принца Мухаммада бин Салмана, были сделаны важные шаги на пути установления стабильного мира в Украине.

Прямых переговоров Зеленского и Трампа там не было, однако по результатам переговоров украинской и американской делегаций в ОП сообщили о такой договоренности президентов.

"Президенты обеих стран договорились как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины, чтобы укрепить экономику Украины и обеспечить долгосрочное процветание и безопасность Украины", — говорится в сообщении.

О редкоземельных металлах

Напомним, что 3 февраля 2025 г. президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в получении украинских редкоземельных металлов в обмен на помощь США. Позже Трамп заявил, что Украина согласилась передать США редкоземельных металлов на сумму 500 миллиардов долларов.

Но Украина, в обмен на доступ к своим ресурсам, требует усиленных гарантий безопасности со стороны Вашингтона.

26 февраля премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых и редкоземельных металлах уже проработано. Она представляет собой предварительный договор, установивший условия инвестиций между странами. В то же время Киев и Вашингтон будут совместно управлять фондом.

Заметим, что большинство полезных ископаемых находятся на временно оккупированных РФ территориях. О редкоземельных металлах, что и где есть в Украине и сколько это стоит, читайте в материале Delo.ua.