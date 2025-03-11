Зміцнення економіки та безпеки: Зеленський і Трамп домовилися "якнайшвидше укласти" угоду про розробку критичних мінералів

Президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп домовилися про якнайшвидше укладення угоди щодо розробки критичних мінералів в Україні.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

Сьогодні у Джидді, Саудівська Аравія, під час переговорів за участі України та Сполучених Штатів, що відбулися за підтримки спадкоємного принца Мухаммада бін Салмана, було зроблено важливі кроки на шляху до встановлення стабільного миру в Україні.

Безпосередніх переговорів Зеленського і Трампа там не було, однак за результатами перемовин української та американської делегацій в ОП повідомили про таку домовленість президентів.

"Президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання й безпеку України", - йдеться в повідомленні.

Про рідкісноземельні метали

Нагадаємо, що 3 лютого 2025 року президент США Дональд Трамп висловив зацікавленість в отриманні українських рідкісноземельних металів в обмін на допомогу США. Пізніше Трамп заявив, що Україна погодилася передати США рідкісноземельні метали на суму 500 мільярдів доларів.

Але Україна в обмін на доступ до своїх ресурсів вимагає посилених гарантій безпеки з боку Вашингтона.

26 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що угода між США та Україною про корисні копалини та рідкісноземельні метали вже опрацьована. Вона являє собою попередній договір, який встановить умови інвестицій між країнами. Водночас Київ та Вашингтон спільно керуватимуть фондом.

Зауважимо, більшість корисних копалин знаходяться на тимчасово окупованих РФ територіях. Про рідкісноземельні метали, що і де є в Україні та скільки це коштує, детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.