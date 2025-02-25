Рідкісноземельні метали: Шмигаль розповів про деталі угоди між США та Україною

Україна обговорює зі США можливість створення спільного інвестиційного фонду, куди будуть направлятися майбутні доходи від видобутку корисних копалин.

Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль, пише Інтерфакс-Україна.

Угода не буде колоніальною

За його словами, Україна не обговорює жодне питання щодо критичних мінералів без гарантій безпеки, без мирного плану. Тому наразі в перемовинах Київ наполягає на двох пунктах: гарантії безпеки та економічне співробітництво.

Як зауважив очільник уряду, у питанні економічної співпраці розглядаються різні сфери, зокрема, відновлення. Україна пропонує однакові умови для всіх партнерів, хто бере участь у підтримці нашої держави протягом цих трьох років війни.

"Україна зараз обговорює зі США можливість створення спільного, інвестиційного фонду, куди Україна буде інвестувати майбутні доходи від видобутку критично важливої сировини, від доходів, які отримують державні підприємства. І це внесок України. З боку США буде внесок у вигляді готівки, тобто фактично грошей, на різні напрямки: на безпеку, на економічний розвиток, на капітальні інвестиції в інфраструктуру України. І це буде приблизно 50 на 50 внесків у такий своєрідний фонд. Таким чином, цей фонд буде управлятися як урядами України, так і Сполучених Штатів”, - розповів Шмигаль.

Він додав, що зараз готується лише перша угода про наміри створити такий інвестиційний фонд між двома країнами.

“Тобто нічого екстраординарного. Нічого подібного до колоніальної угоди не обговорюється. Абсолютно, ще раз вас запевняю”, - переконує прем'єр-міністр.

Шмигаль підкреслив, що ця потенційна угода про створення інвестиційного фонду не може суперечити існуючим міжнародним угодам про асоціацію з Європейським Союзом, а також угодам з міжнародними фінансовими організаціями (МВФ, Світовим банком).

Але очільник уряду звернув увагу на те, що перш за все, корисні копалини треба видобути, а потім вже оцінити, скільки це коштує. На це, за прогнозами Шмигаля, знадобиться не на один десяток років роботи.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна займає перше місце в Європі за запасами урану та літію і пропонував європейцям створювати спільні підприємства, що нададуть ЄС стратегічну перевагу.

Рідкісноземельні метали: угода між Україною та США

Президент США Дональд Трамп висловив бажання укласти угоду з Україною, згідно з якою Україна постачатиме США рідкісноземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на надання американської допомоги. Трамп заявив, що Україна погодилася передати США рідкісноземельні метали на суму 500 мільярдів доларів.

Але Україна в обмін на доступ до своїх ресурсів прагне посилених гарантій безпеки з боку Вашингтона.

Міністр фінансів США Скот Бессент нещодавно відвідав Україну. Він привіз до Києва угоду про партнерство, яка включатиме економічну співпрацю між двома країнами. США надіслали пропозицію щодо угоди лише за чотири години до зустрічі Бессента з президентом Володимиром Зеленським. Під час переговорів Бессент наполягав на підписанні документа, проте Зеленський відмовився. В угоді США вимагали контроль над ширшим спектром стратегічних ресурсів, зокрема рідкісних металів і матеріалів, таких як літій, графіт та уран, які часто помилково ототожнюють із рідкісноземельними копалинами.

Очікувалося, що угоду підпишуть під час зустрічі української та американської делегації на на безпековій конференції у Мюнхені, але цього не сталося. Зрештою, Україна повідомила адміністрації Трампа, що не може підписати пропозиції Вашингтона, але українці продовжують обмірковувати альтернативи.

Як писав The Telegraph, який отримав чорновий варіант контракту до його офіційного ухвалення, угода означає фактичну економічну колонізацію України США на невизначений термін та передбачає неймовірний тягар відшкодування, виконання якого видається неможливим.

Після цього Білий дім передав Україні "покращений" проєкт угоди про видобуток корисних копалин.

24 лютого Трамп заявив, що угоду щодо ресурсів України буде підписано "дуже скоро". Україна поки не погоджувалась із запропонованою американцями редакцією, закликаючи вписати до неї гарантії безпеки.

Раніше повідомлялося, що команди України та США перебувають на завершальному етапі переговорів щодо угоди стосовно українських рідкісноземельних мінералів. Майже всі ключові деталі узгоджені, а підписання угоди відбудеться у Вашингтоні.

Зауважимо, більшість корисних копалин знаходяться на тимчасово окупованих РФ територіях. Про рідкісноземельні метали, що і де є в Україні та скільки це коштує, детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.