Замість США: ЄС пропонує Україні свою угоду щодо корисних копалин

У Європейському Союзі запропонували Україні власну угоду щодо використання рідкісноземельних металів, яка буде вигіднішою за пропозицію США.

Про це заявив єврокомісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне під час візиту до Києва 24 лютого, пише Politico.

"Двадцять один із тридцяти критично важливих матеріалів, яких потребує Європа, може бути наданий Україною в рамках взаємовигідного партнерства", - підкреслив Сежурне.

І додав, що Європейський Союз ніколи не вимагатиме угоди, яка не буде вигідною для обох сторін.

"Додаткова цінність Європи полягає в тому, що "ми ніколи не просимо угоди, яка не буде взаємовигідною", — сказав Сежурне, натякаючи на Дональда Трампа.

Наразі деталі щодо цієї європейської угоди не відомі.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна займає перше місце в Європі за запасами урану та літію і пропонував європейцям створювати спільні підприємства, що нададуть ЄС стратегічну перевагу.

Така пропозиція від ЄС прозвучала у той час, коли підписати угоду про корисні копалини від України вимагають Сполучені Штати. Президент США Дональд Трамп хоче отримати доступ до українських надр як "компенсацію" за надану військову допомогу Україні.

Нагадаємо, Трамп заявив, що угоду щодо ресурсів України буде підписано "дуже скоро". Україна поки не погоджувалась із запропонованою американцями редакцією, закликаючи вписати до неї гарантії безпеки.

Раніше повідомлялося, що команди України та США перебувають на завершальному етапі переговорів щодо угоди стосовно українських рідкісноземельних мінералів. Майже всі ключові деталі узгоджені, а підписання угоди відбудеться у Вашингтоні.

Зауважимо, Україна займає перше місце в Європі за запасами урану та літію. Більшість корисних копалин знаходяться на тимчасово окупованих РФ територіях. Про рідкісноземельні метали, що і де є в Україні та скільки це коштує, детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.