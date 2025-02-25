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Вместо США: ЕС предлагает Украине свое соглашение о полезных ископаемых

Украина ЕС
Фото: Depositphotos

В Европейском Союзе предложили Украине собственное соглашение об использовании редкоземельных металлов, которое будет выгоднее предложения США.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам промышленной стратегии Стефан Сежурне во время визита в Киев 24 февраля, , пишет Politico.

"Двадцать один из тридцати критически важных материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства", — подчеркнул Сежурне.

И добавил, что Европейский Союз никогда не потребует соглашения, которое не будет выгодно обеим сторонам.

"Дополнительная ценность Европы состоит в том, что мы никогда не просим соглашения, которое не будет взаимовыгодным", — сказал Сежурне, намекая на Дональда Трампа.

Пока детали относительно этого европейского соглашения не известны.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что Украина занимает первое место в Европе по запасам урана и лития и предлагал европейцам создавать совместные предприятия, которые дадут ЕС стратегическое преимущество.

Такое предложение от ЕС прозвучало в то время, когда подписать соглашение о полезных ископаемых от Украины требуют Соединенные Штаты. Президент США Дональд Трамп хочет получить доступ к украинским недрам как "компенсацию" за оказанную военную помощь Украине.

Напомним, Трамп заявил, что соглашение по ресурсам Украины будет подписано "очень скоро". Украина пока не согласна с предложенной американцами редакцией, призывая вписать в нее гарантии безопасности.

Ранее сообщалось, что команды Украины и США находятся на завершающем этапе переговоров по соглашению по украинским редкоземельным минералам. Почти все ключевые детали согласованы, а подписание соглашения состоится в Вашингтоне .

Отметим, что Украина занимает первое место в Европе по запасам урана и лития. Большинство полезных ископаемых находятся на временно оккупированных РФ территориях. О редкоземельных металлах, что и где есть в Украине и сколько это стоит, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько