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Оформление отдельных отсрочок в "Резерв+" приостановят на несколько дней
С 22:00 23 октября в приложении "Резерв+" временно нельзя будет оформить отдельные виды отсрочок. Причина – плановые технические работы в системах Министерства юстиции.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Какие отсрочки нельзя будет оформить
Ограничения будут касаться отсрочок:
- связанных с наличием детей;
- уходом за близкими;
- статусом семьи защитника или защитницы.
Повторный вход в приложение не поможет восстановить доступ к этим услугам во время технических работ. Поэтому в Минобороны советуют не выходить из аккаунта без надобности .
В оборонном ведомстве отметили: если отсрочка уже отображается в электронном военно-учетном документе, она сохранится. Временные ограничения касаются оформления отдельных отсрочок .
Возобновить работу услуги ориентировочно планируют 26 октября после 08:00.
Напомним, у "Резерв+" постепенно появляется новый способ авторизации - через приложение "Действие". Пользователи смогут выбирать между входом с помощью "Действие. Подписи" и BankID.