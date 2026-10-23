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Оформление отдельных отсрочок в "Резерв+" приостановят на несколько дней

приложение Резерв+, экран смартфона
Отсрочку в Резерв+ временно не оформить / Минобороны

С 22:00 23 октября в приложении "Резерв+" временно нельзя будет оформить отдельные виды отсрочок. Причина – плановые технические работы в системах Министерства юстиции.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Какие отсрочки нельзя будет оформить

Ограничения будут касаться отсрочок:

  • связанных с наличием детей;
  • уходом за близкими;
  • статусом семьи защитника или защитницы.

Повторный вход в приложение не поможет восстановить доступ к этим услугам во время технических работ. Поэтому в Минобороны советуют не выходить из аккаунта без надобности .

В оборонном ведомстве отметили: если отсрочка уже отображается в электронном военно-учетном документе, она сохранится. Временные ограничения касаются оформления отдельных отсрочок .

Возобновить работу услуги ориентировочно планируют 26 октября после 08:00.

Напомним, у "Резерв+" постепенно появляется новый способ авторизации - через приложение "Действие". Пользователи смогут выбирать между входом с помощью "Действие. Подписи" и BankID.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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