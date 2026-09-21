В Украине упростили изменение оснований отсрочки от мобилизации: теперь это можно сделать в ЦПАУ

Военнообязанные, имеющие действующую отсрочку, но получившие другое основание для ее предоставления, теперь могут переоформить ее через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Пока заявление рассматривают, предварительная отсрочка остается в силе.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Как изменение основания через ЦПАУ

Как пояснили в ведомстве, для этого нужно лично обратиться в ЦПАУ с документами, подтверждающими новое основание. Их список зависит от конкретного основания.

Администратору следует сообщить, что действующая отсрочка уже есть и ее нужно переоформить. Он сформирует заявление и передаст его вместе с документами на рассмотрение.

При подаче заявления система проверит в реестре "Оберег", состоит ли человек на военном учете, имеет ли действующую отсрочку и когда истекает его срок.

Решение принимает комиссия районного или городского ТЦК и СП, где человек состоит на военном учете.

Что будет со старой отсрочкой

По данным Минобороны, если новую отсрочку согласуют, предыдущая перестанет действовать после внесения в реестр "Оберег" информации об отсрочке по новому основанию.

Если комиссия откажет в переоформлении, предварительная отсрочка будет действовать до истечения ее срока.

При этом через ЦПАУ нельзя перейти с отсрочки на бронирование или с отсрочки. Для бронирования предусмотрена отдельная процедура.

Также невозможно отменить отсрочку через ЦПАУ. Для этого нужно подать заявление в ТЦК и СП.

Если нужно продлить ту же отсрочку

Для продления отсрочки по тому же основанию обращаться в ЦПАУ можно, если до истечения срока осталось 30 дней или менее. Если обратиться ранее, система автоматически откажет в продолжении.

Это ограничение не касается изменения основания: переоформить действующую отсрочку через Центр можно в любое время в течение срока ее действия.

Ранее сообщалось о том, что учителя и другие педагогические работники заведений общего среднего образования теперь могут запросить отсрочку от мобилизации через "Резерв+". Собирать документы и обращаться в ЦПАУ для этого не нужно.