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В Украине упростили изменение оснований отсрочки от мобилизации: теперь это можно сделать в ЦПАУ
Военнообязанные, имеющие действующую отсрочку, но получившие другое основание для ее предоставления, теперь могут переоформить ее через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Пока заявление рассматривают, предварительная отсрочка остается в силе.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Как изменение основания через ЦПАУ
Как пояснили в ведомстве, для этого нужно лично обратиться в ЦПАУ с документами, подтверждающими новое основание. Их список зависит от конкретного основания.
Администратору следует сообщить, что действующая отсрочка уже есть и ее нужно переоформить. Он сформирует заявление и передаст его вместе с документами на рассмотрение.
При подаче заявления система проверит в реестре "Оберег", состоит ли человек на военном учете, имеет ли действующую отсрочку и когда истекает его срок.
Решение принимает комиссия районного или городского ТЦК и СП, где человек состоит на военном учете.
Что будет со старой отсрочкой
По данным Минобороны, если новую отсрочку согласуют, предыдущая перестанет действовать после внесения в реестр "Оберег" информации об отсрочке по новому основанию.
Если комиссия откажет в переоформлении, предварительная отсрочка будет действовать до истечения ее срока.
При этом через ЦПАУ нельзя перейти с отсрочки на бронирование или с отсрочки. Для бронирования предусмотрена отдельная процедура.
Также невозможно отменить отсрочку через ЦПАУ. Для этого нужно подать заявление в ТЦК и СП.
Если нужно продлить ту же отсрочку
Для продления отсрочки по тому же основанию обращаться в ЦПАУ можно, если до истечения срока осталось 30 дней или менее. Если обратиться ранее, система автоматически откажет в продолжении.
Это ограничение не касается изменения основания: переоформить действующую отсрочку через Центр можно в любое время в течение срока ее действия.
Ранее сообщалось о том, что учителя и другие педагогические работники заведений общего среднего образования теперь могут запросить отсрочку от мобилизации через "Резерв+". Собирать документы и обращаться в ЦПАУ для этого не нужно.