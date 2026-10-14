UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,08

+0,12

EUR

50,44

+0,20

Наличный курс:

USD

45,21

45,05

EUR

50,93

50,64

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

На границе с Венгрией временно замедлят оформление авто

На границе с Венгрией временно замедлят оформление авто
На границе с Венгрией временно замедлят оформление авто

В международном пункте пропуска Чоп (Тиса) 15 октября с 09:00 до 17:00 будут проводить технические работы. Из-за временного ограничения электроснабжения контрольные операции для легковых и грузовых автомобилей будут медленнее.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ГПСУ.

В службе предупредили, что замедление пропуска будет касаться как легкового, так и грузового направления.

Технические работы продлятся в течение рабочего дня – с 09:00 до 17:00.

Граждан и перевозчиков призывают учесть возможные задержки при планировании поездок и пересечении государственной границы.

Напомним, в Закарпатье продолжается модернизация пограничной инфраструктуры: в частности, реконструкция пункта пропуска "Лужанка" должна помочь разгрузить "Чоп (Тиса)" и сократить очереди на украинско-венгерской границе.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности