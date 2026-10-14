На границе с Венгрией временно замедлят оформление авто

В международном пункте пропуска Чоп (Тиса) 15 октября с 09:00 до 17:00 будут проводить технические работы. Из-за временного ограничения электроснабжения контрольные операции для легковых и грузовых автомобилей будут медленнее.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ГПСУ.

В службе предупредили, что замедление пропуска будет касаться как легкового, так и грузового направления.

Технические работы продлятся в течение рабочего дня – с 09:00 до 17:00.

Граждан и перевозчиков призывают учесть возможные задержки при планировании поездок и пересечении государственной границы.

Напомним, в Закарпатье продолжается модернизация пограничной инфраструктуры: в частности, реконструкция пункта пропуска "Лужанка" должна помочь разгрузить "Чоп (Тиса)" и сократить очереди на украинско-венгерской границе.