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На кордоні з Угорщиною тимчасово сповільнять оформлення авто
У міжнародному пункті пропуску "Чоп (Тиса)" 15 жовтня з 09:00 до 17:00 проводитимуть технічні роботи. Через тимчасове обмеження електропостачання контрольні операції для легкових і вантажних автомобілів здійснюватимуть повільніше.
Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення ДПСУ.
У службі попередили, що уповільнення пропуску стосуватиметься як легкового, так і вантажного напрямків.
Технічні роботи триватимуть протягом робочого дня – з 09:00 до 17:00.
Громадян та перевізників закликають врахувати можливі затримки під час планування поїздок і перетину державного кордону.
Нагадаємо, на Закарпатті триває модернізація прикордонної інфраструктури: зокрема, реконструкція пункту пропуску "Лужанка" має допомогти розвантажити "Чоп (Тиса)" та скоротити черги на українсько-угорському кордоні.