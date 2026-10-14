На кордоні з Угорщиною тимчасово сповільнять оформлення авто

У міжнародному пункті пропуску "Чоп (Тиса)" 15 жовтня з 09:00 до 17:00 проводитимуть технічні роботи. Через тимчасове обмеження електропостачання контрольні операції для легкових і вантажних автомобілів здійснюватимуть повільніше.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення ДПСУ.

У службі попередили, що уповільнення пропуску стосуватиметься як легкового, так і вантажного напрямків.

Технічні роботи триватимуть протягом робочого дня – з 09:00 до 17:00.

Громадян та перевізників закликають врахувати можливі затримки під час планування поїздок і перетину державного кордону.

Нагадаємо, на Закарпатті триває модернізація прикордонної інфраструктури: зокрема, реконструкція пункту пропуску "Лужанка" має допомогти розвантажити "Чоп (Тиса)" та скоротити черги на українсько-угорському кордоні.